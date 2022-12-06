The Lakeshore

В комплексе представлена коллекция из 38 вилл с 4-5 спальнями. На выбор 4 варианта стилистических решений: Retreat Villas, Hideaway Villas, Escape Villas и Oasis Villas. Обилие естественного света увеличивает простор жилого пространства, создавая уютную атмосферу. Расположенные среди пышной природы, виллы могут похвастаться прекрасным видом на окружающие ландшафтные сады. На территории сообщества доступны: лагуна с пляжем, бар, зона отдыха с настольными играми, детская площадка, ландшафтные сады, зоны барбекю и парк для выгула собак. Общественные сады предоставляют жителям динамичное, но в то же время приватное пространство. В пределах 10 минут на автомобиле находятся учебные заведения Kent College Dubai и Latifa School for Girls, магазин Spinneys HQ & Supermarket, парк Nad Al Sheba Park, больница Nad Al Sheba Health Center. Функциональные пространства Планировками предусмотрены демонстрационная и подготовительная кухня, комната для персонала, SPA-зона, баня, массажный кабинет, терраса, японский дзен-сад, лифт и гараж на 2-3 парковочных места. В главных спальнях расположены гардеробные. В саду на заднем дворе находится бассейн с зоной отдыха. Качественная отделка Основная тема отражена в выборе отделки, цветовых тонов и текстур, которые являются чистыми и аутентичными. Сочетание необработанных отделочных материалов, скульптурные формы мрамора и рифленая обивка создают диалог между твердым и мягким. Ванные комнаты в современном стиле оформлены с использованием мягкой цветовой палитры, усиленной тонким освещением. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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