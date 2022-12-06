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The Lakeshore

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 3
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 596 м² до 707 м²
Количество спаленот 4 до 5
Стартовая цена13 182 828 AED
от 13 182 828 AED
от 22 119 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%2 636 566 AED
При оформлении договора
4%527313 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%6 591 414 AED
При передаче
30%3 954 848 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 13 182 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Кол-во машиномест
Лифты
  • Количество лифтов: 1
Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин8 км
Медицинский центр6 км

Описание

Вторая фаза эксклюзивного проекта The Sanctuary в районе District 11, MBR City. Откройте для себя место, где современный дизайн, красота природы и комфорт объединяются, чтобы создать поистине экстраординарный образ жизни.

В комплексе представлена коллекция из 38 вилл с 4-5 спальнями. На выбор 4 варианта стилистических решений: Retreat Villas, Hideaway Villas, Escape Villas и Oasis Villas. Обилие естественного света увеличивает простор жилого пространства, создавая уютную атмосферу. Расположенные среди пышной природы, виллы могут похвастаться прекрасным видом на окружающие ландшафтные сады. На территории сообщества доступны: лагуна с пляжем, бар, зона отдыха с настольными играми, детская площадка, ландшафтные сады, зоны барбекю и парк для выгула собак. Общественные сады предоставляют жителям динамичное, но в то же время приватное пространство. В пределах 10 минут на автомобиле находятся учебные заведения Kent College Dubai и Latifa School for Girls, магазин Spinneys HQ & Supermarket, парк Nad Al Sheba Park, больница Nad Al Sheba Health Center. Функциональные пространства Планировками предусмотрены демонстрационная и подготовительная кухня, комната для персонала, SPA-зона, баня, массажный кабинет, терраса, японский дзен-сад, лифт и гараж на 2-3 парковочных места. В главных спальнях расположены гардеробные. В саду на заднем дворе находится бассейн с зоной отдыха. Качественная отделка Основная тема отражена в выборе отделки, цветовых тонов и текстур, которые являются чистыми и аутентичными. Сочетание необработанных отделочных материалов, скульптурные формы мрамора и рифленая обивка создают диалог между твердым и мягким. Ванные комнаты в современном стиле оформлены с использованием мягкой цветовой палитры, усиленной тонким освещением. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
596 - 596
13 182 828 - 13 182 828
22 119 - 22 119
5 спален
707 - 707
16 198 828 - 16 198 828
22 912 - 22 912

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Wadi Al Safa 3