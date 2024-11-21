Каталог
The Edit at d3 by Meraas

50, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 80 м² до 906 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 544 588 $от 6 797 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
55%
При сдаче объекта
25%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность37, 33, 30
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80
544 588
6 797
2 спальни
122
1 089 176
8 920
3 спальни
200
2 096 664
10 436
4 спальни
259
2 913 546
11 235
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новые высоты урбанистического дизайна в престижном районе Дубая. The Edit at d3 — это три жилые башни, которые возвышаются вдоль берега Dubai Canal. Скульптурная архитектура комплекса отражает ритм, баланс и связь с природой, создавая уникальную среду для современной жизни. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры с открытыми планировками и панорамными окнами. Приватные террасы с видами на лазурные воды и горизонт мегаполиса. В отделке использованы мрамор, натуральное дерево, стекло и металл. — Премиальная инфраструктура включает лобби для гостей, банкетный зал, лаунжи, коворкинг, кинозал, фитнес-центр, студию йоги, бассейны, корт для падела, зоны для барбекю, детский клуб, библиотеку, променады и игровую комнату. — Небесные сады на разных уровнях представлены как зеленые оазисы с роскошными ландшафтами и пространствами для неформальных встреч, отдыха и мероприятий. Преимущества расположения Проект расположен в Dubai Design District — креативном сообществе, которое объединяет искусство, моду и инновации. Дорога до Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Downtown Dubai, City Walk, Business Bay, Dubai International Financial Centre и Marhaba Mall займет 15 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah и Global Village можно за 25 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
50, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Дизайн Дистрикт

Дубай
Dubai Design District — креативный район Дубая, созданный для художников и дизайнеров. Здесь достаточно развита жилая и транспортная инфраструктура. Комьюнити подойдет молодежи, экспатам, инвесторам, творческим людям.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Магазин650 м
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Meraas Development

Компания играет ключевую роль в развитии сообществ, которые стимулируют творческую городскую культуру и представляют собой одни из самых востребованных мест в Дубае. Портфолио застройщика включает в себя множество процветающих районов и кварталов, состоящих из многофункциональных комплексов, вилл и апартаментов в лучших местах эмирата.
Подробнее

