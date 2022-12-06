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The Crestmark

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 103 м² до 122 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 855 828 AED
от 2 855 828 AED
от 27 726 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%571 166 AED
При оформлении договора
4%114233 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 427 914 AED
При передаче
30%856 748 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 855 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 5
  • Грузовой лифт
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал

Транспортная доступность

Общественный транспорт160 м
Средняя школа2 км
Магазин700 м
Медицинский центр7 км

Описание

Новый проект в оживленном районе Business Bay. Откройте для себя новый формат жизни, а также наслаждайтесь потрясающими видами на канал Dubai Water Canal и пристань для яхт. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Благодаря многоуровневой системе освещения комнаты выглядят максимально светлыми и просторными.

Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, боулинг, infinity-бассейн, коворкинг-зона, детская площадка, club house и игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и BAY MARKET, учебный центр Express English Language Center, кафе Fomo Cafe, CAVO Restaurant и THE KANA CAFE, аптека Supercare Pharmacy, детский сад Blossom Downtown Nursery. В окружении ландшафтные парки и прогулочные зоны South Ridge Park, Dubai Water Canal Walk, Bay Avenue Park и Al Quoz Pond Park. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание выполнено в современном стиле. Благодаря внешнему оформлению с использованием нейтральной цветовой палитры и простых симметричных форм, комплекс гармонично вписывается в окружающую застройку. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
103 - 103
2 855 828 - 2 855 828
27 726 - 27 726
2 спальни
115 - 122
3 413 828 - 3 707 828
28 933 - 32 242

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25