The Crestmark

Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, боулинг, infinity-бассейн, коворкинг-зона, детская площадка, club house и игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и BAY MARKET, учебный центр Express English Language Center, кафе Fomo Cafe, CAVO Restaurant и THE KANA CAFE, аптека Supercare Pharmacy, детский сад Blossom Downtown Nursery. В окружении ландшафтные парки и прогулочные зоны South Ridge Park, Dubai Water Canal Walk, Bay Avenue Park и Al Quoz Pond Park. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание выполнено в современном стиле. Благодаря внешнему оформлению с использованием нейтральной цветовой палитры и простых симметричных форм, комплекс гармонично вписывается в окружающую застройку. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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