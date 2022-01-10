ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - The Crest at Sobha Hartland

The Crest at Sobha Hartland

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, 1st Street, 2
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 99 м² до 159 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 071 011 AED
от 2 071 011 AED
от 20 721 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
2%41 420 AED
При оформлении договора
8%165681 AED
+
4%82840 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 035 506 AED
При передаче
40%828 404 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2022
Этажность33, 46
ВодоснабжениеЕсть
ФасадНавесной фасад
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 071 011 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр4 км

Описание

Новый проект из 4 башен на берегу кристально чистой лагуны в элитном сообществе Sobha Hartland. Наслаждайтесь потрясающими видами на известный заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и живописную набережную. Башни расположены на общем подиуме с объектами инфраструктуры. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, просторными балконами и функциональными пространствами. Некоторые апартаменты с 2-3 спальнями представлены с отдельной комнатой для персонала.

Особое место в комплексе занимают ландшафтные террасы и Sky Gardens, где каждый сможет отдохнуть после тяжелого дня. К услугам жителей доступны: бассейн, тренажерные залы, площадки для занятий йогой, многофункциональный зал, игровые зоны для детей, зона барбекю, рестораны, крытый паркинг. В непосредственной близости расположены международные школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, парк Central Park – Sobha Hartland и торговый центр Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи главных автомагистралей, с выездом по Meydan One Street, Nad Al Sheba 1 (D69), – Al Ain Road и Ras Al Khor Road. Автобусная остановка Nad Al Sheba, Emirates NBD находится в 15 минутах на автомобиле. До знаменитых районов Downtown Dubai и Business Bay также можно добраться за 10-15 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
99 - 99
2 071 011 - 2 071 011
20 721 - 20 721
2 спальни
114 - 114
2 381 629 - 2 381 629
20 721 - 20 721
3 спальни
159 - 159
3 313 214 - 3 313 214
20 721 - 20 721

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, 1st Street, 2