The Crest at Sobha Hartland

Особое место в комплексе занимают ландшафтные террасы и Sky Gardens, где каждый сможет отдохнуть после тяжелого дня. К услугам жителей доступны: бассейн, тренажерные залы, площадки для занятий йогой, многофункциональный зал, игровые зоны для детей, зона барбекю, рестораны, крытый паркинг. В непосредственной близости расположены международные школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, парк Central Park – Sobha Hartland и торговый центр Meydan One Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи главных автомагистралей, с выездом по Meydan One Street, Nad Al Sheba 1 (D69), – Al Ain Road и Ras Al Khor Road. Автобусная остановка Nad Al Sheba, Emirates NBD находится в 15 минутах на автомобиле. До знаменитых районов Downtown Dubai и Business Bay также можно добраться за 10-15 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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