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The Central Downtown by Aqua

2, 27A Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикAqua Properties
Площадьот 44 м² до 206 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена720 888 AED
от 720 888 AED
от 10 430 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%72 089 AED
При оформлении договора
4%28836 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%396 488 AED
После передачи
35%252 311 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 720 888 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин250 м
Медицинский центр2 км
Метро9 км

Описание

Элитный жилой комплекс в престижном районе Arjan предложит гармоничное сочетание городской инфраструктуры и загородного спокойствия. Этот инновационный проект включает в себя студии и апартаменты с панорамой на знаменитый Miracle Garden и Dubai Hills. Ключевые особенности проекта Для отдыха и прогулок на территории расположатся зеленые зоны с японским садом, бассейном, цветным фонтаном и открытым кинотеатром. Для занятий спортом и активного досуга предусмотрены площадки для мини-гольфа, баскетбола и тенниса, скалодром и фитнес-центр. Будет оборудована площадка для выгула собак. Первый этаж комплекса займут магазины и фудкорты. Особенности инфраструктуры Жилой комплекс будет построен в спокойном и безопасном районе со множеством парков и скверов. Рядом богатый выбор магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и оздоровительных центров, несколько престижных школ, детских садов и медицинских учреждений. В пешей доступности находится крупный торгово-развлекательный центр Circle Mall JVC, стадион и Дубайский автодром. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс расположен по соседству с одной из самых красочных достопримечательностей Дубая – садом Miracle Garden, к которому примыкает парк бабочек Butterfly Garden. Транспортная доступность Расположение на пересечении улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Umm Suqeim Road и хорошо развитые маршруты общественного транспорта позволят быстро перемещаться по городу. Дорога до центра Дубая займет 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 25 минутах на автомобиле.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
44 - 51
720 888 - 857 888
16 273 - 16 756
1 спальня
62 - 94
914 888 - 1 232 888
13 005 - 14 575
2 спальни
104 - 135
1 243 888 - 1 650 888
11 915 - 12 202
3 спальни
206 - 206
2 155 888 - 2 482 888
10 430 - 12 012

Инфраструктура

2, 27A Street, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates