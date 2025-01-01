THE CADEN by PRESCOTT

Описание

Элегантная высотная резиденция The Caden в перспективном районе Meydan Horizon, который входит в состав Mohammed Bin Rashid City. Проект предлагает баланс между динамичной энергией мегаполиса и спокойной жизнью в окружении природы и лагун. Ключевые особенности – Просторные современные планировки, панорамное остекление. – Возможность приобрести апартаменты с меблировкой, подобранной под предпочтения владельца. – Многоуровневый оздоровительный комплекс с infinity-бассейном, джакузи, инновационными тренажерными залами и спа. – Зоны для отдыха и работы: коворкинг, кинозал, лаунжи и клубный дом. – Здание оснащено интеллектуальным управлением. Преимущества расположения Главным преимуществом расположения является близость к ключевым точкам Дубая. Дорога до Downtown Dubai и DIFC занимает 10 минут, до района Business Bay и Dubai Water Canal – 15 минут. За 20 минут можно добраться до Dubai Design District. Dubai International Airport (DXB) расположен в 15-20 минутах езды.