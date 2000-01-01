Описание

Принципиально новый уровень комфорта в Dubai Motor City. В жилом комплексе Takaya Residence вы сможете насладиться близостью природы, не отказывая себе в городских удобствах. Просторные зеленые зоны, стильные апартаменты и современные дизайнерские решения создают идеальные условия для активного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности - На территории комплекса размещены: тренажерный зал, корты для баскетбола, тенниса и сквоша, беговые дорожки, пространство для занятия разными видами спорта, коворкинг, бассейн, отдельный детский бассейн, игровая площадка, дневной детский сад, зона барбекю, кинотеатр. - Для безопасности резидентов в жилом комплексе осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. - Все апартаменты представлены с элегантной чистовой отделкой и просторными балконами. Инфраструктура района Dubai Motor City – динамично развивающийся район Дубая, ориентированный на любителей мотоспорта и энергичных жителей. Особенностью места стал автодром и тематический парк Формулы-1. Однако в комьюнити много парков и зеленых насаждений, среди которых можно кататься на роликах, бегать и просто гулять с семьей и домашними питомцами. В течение 8-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Mathnasium Motor City Dubai, Building Blocks Nursery и Emirates British Nursery, а также до медицинских центров Prime Medical Centre, Medcare Medical Centre и HealthBay Community Care Clinic. Преимущества расположения Локация между двух автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Emirates Road обеспечивает легкий доступ к любым достопримечательностям и знаковым местам города. Dubai Hills Mall находится в 15 минутах пути, Global Village и Mall of Emirates – в 20 минутах, Burj Al Arab и Palm Jumeirah – в 27 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 32 минуты.