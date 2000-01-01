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ГлавнаяЖилые комплексыTakaya Residence

Takaya Residence

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Union Properties
Площадь
от 35 м² до 156 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 750 777 AEDот 14 076 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40AED
После передачи
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
Высота потолков2.9 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35
750 777
21 323
1 спальня
111
1 600 777
14 299
2 спальни
156
2 200 777
14 076
3 спальни
78
1 150 777
14 607

Описание

Принципиально новый уровень комфорта в Dubai Motor City. В жилом комплексе Takaya Residence вы сможете насладиться близостью природы, не отказывая себе в городских удобствах. Просторные зеленые зоны, стильные апартаменты и современные дизайнерские решения создают идеальные условия для активного и гармоничного образа жизни. Ключевые особенности - На территории комплекса размещены: тренажерный зал, корты для баскетбола, тенниса и сквоша, беговые дорожки, пространство для занятия разными видами спорта, коворкинг, бассейн, отдельный детский бассейн, игровая площадка, дневной детский сад, зона барбекю, кинотеатр. - Для безопасности резидентов в жилом комплексе осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. - Все апартаменты представлены с элегантной чистовой отделкой и просторными балконами. Инфраструктура района Dubai Motor City – динамично развивающийся район Дубая, ориентированный на любителей мотоспорта и энергичных жителей. Особенностью места стал автодром и тематический парк Формулы-1. Однако в комьюнити много парков и зеленых насаждений, среди которых можно кататься на роликах, бегать и просто гулять с семьей и домашними питомцами. В течение 8-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Mathnasium Motor City Dubai, Building Blocks Nursery и Emirates British Nursery, а также до медицинских центров Prime Medical Centre, Medcare Medical Centre и HealthBay Community Care Clinic. Преимущества расположения Локация между двух автомагистралей Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Emirates Road обеспечивает легкий доступ к любым достопримечательностям и знаковым местам города. Dubai Hills Mall находится в 15 минутах пути, Global Village и Mall of Emirates – в 20 минутах, Burj Al Arab и Palm Jumeirah – в 27 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 32 минуты.

Инфраструктура

На карте
6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Настольный теннис
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
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