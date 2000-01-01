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Sonate Residences

100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Condor Developers
Площадь
от 40 м² до 214 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 748 299 AEDот 13 354 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
10%
После передачи
30%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 – 52
748 299 – 893 129
17 028 – 18 522
1 спальня
74 – 83
999 931 – 1 303 403
13 354 – 15 578
2 спальни
121 – 129
1 700 500 – 2 151 414
14 013 – 16 572
3 спальни
174 – 214
3 387 658 – 4 077 693
19 021 – 19 401

Описание

Тихая гавань в Jumeirah Village Triangle. Апартаменты премиум-класса Sonate Residences предлагают уединение и роскошь вдали от городской суеты. Здесь вас ждет комфортная и размеренная жизнью в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой, встроенной техникой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельный бассейн для взрослых и детей, кинотеатр, сауна. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – один из самых безопасных и экологичных районов Дубая. Закрытая территория, ухоженные зеленые зоны и чистые улицы делают комьюнити привлекательным для семей с детьми. В сообществе создана инфраструктура и для активного образа жизни: гольф-поля, фитнес-центры, спортивные площадки и беговые дорожки. Также это одно из немногих мест в городе, где разрешено жить с домашними животными, для которых открыли зоомагазины и ветеринарные клиники. В радиусе 10-15 минут находятся школы, детские сады и медицинские центры. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до JBR Beach займет 20 минут, до Dubai Hills Mall, IMG World of Adventure и Global Village - 22 минуты, до Dubai Hills Golf Club – 25 минут. Чтобы добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport, потребуется 20 мин.

Инфраструктура

На карте
100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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