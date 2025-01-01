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ГлавнаяЖилые комплексыSolea by Taraf

Solea by Taraf

SDE2, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Taraf Properties
Площадь
от 68 м² до 193 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 750 000 AEDот 23 092 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При оформлении договора
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68
1 750 000
25 629
2 спальни
103
2 560 000
24 625
3 спальни
147
3 630 000
24 528
4 спальни
193
4 460 000
23 092
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис света, наполненный теплом и уютом, на острове Саадият. Solea — это уникальная резиденция на побережье Персидского залива, которая предлагает непревзойденный уровень комфорта, природную гармонию и доступ к культурным достопримечательностям Абу-Даби. Ключевые особенности — Архитектурная концепция, вдохновленная великолепием зеленых пейзажей: здание состоит из четырех соединенных корпусов, спроектированных по системе «шип-паз» для максимального простора и приватности. — Интерьеры в оттенках заката с теплыми текстурами и естественным освещением создают атмосферу роскоши и утонченности. — Энергоэффективные технологии: инновационная изоляция и системы пассивного охлаждения минимизируют энергопотребление, обеспечивая комфортный микроклимат. — Пространства для отдыха и общения: возвышенные террасы, сады, зона барбекю, беговые дорожки, детская площадка, магазины, игровая комната, а также общественные лаунж-зоны и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Резиденция находится в эксклюзивном комплексе Saadiyat Lagoons, обеспечивая жителям удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. До Лувра Абу-Даби можно добраться всего за 7 минут, а до пляжа Саадият и гольф-клуба — за 8. Близость к музею Гуггенхайма и Национальному музею Зайда делает это место центром притяжения для ценителей искусства. Престижные отели St. Regis и Park Hyatt расположены всего в 7 минутах от комплекса, а Zayed International Airport — в 19 минутах езды.

Локация

На карте
SDE2, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Саадият-Айленд

Абу-Даби
Saadiyat Island — крупный естественный остров и один из самых популярных районов Абу-Даби. Здесь высоко развита жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет молодым специалистам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Море2 км
Средняя школа3 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
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