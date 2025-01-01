Solea by Taraf

Описание

Оазис света, наполненный теплом и уютом, на острове Саадият. Solea — это уникальная резиденция на побережье Персидского залива, которая предлагает непревзойденный уровень комфорта, природную гармонию и доступ к культурным достопримечательностям Абу-Даби. Ключевые особенности — Архитектурная концепция, вдохновленная великолепием зеленых пейзажей: здание состоит из четырех соединенных корпусов, спроектированных по системе «шип-паз» для максимального простора и приватности. — Интерьеры в оттенках заката с теплыми текстурами и естественным освещением создают атмосферу роскоши и утонченности. — Энергоэффективные технологии: инновационная изоляция и системы пассивного охлаждения минимизируют энергопотребление, обеспечивая комфортный микроклимат. — Пространства для отдыха и общения: возвышенные террасы, сады, зона барбекю, беговые дорожки, детская площадка, магазины, игровая комната, а также общественные лаунж-зоны и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Резиденция находится в эксклюзивном комплексе Saadiyat Lagoons, обеспечивая жителям удобную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. До Лувра Абу-Даби можно добраться всего за 7 минут, а до пляжа Саадият и гольф-клуба — за 8. Близость к музею Гуггенхайма и Национальному музею Зайда делает это место центром притяжения для ценителей искусства. Престижные отели St. Regis и Park Hyatt расположены всего в 7 минутах от комплекса, а Zayed International Airport — в 19 минутах езды.