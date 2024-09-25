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Sobha SkyVue

Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 212 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 266 625 AEDот 25 834 AED/м²

График платежей *

При бронировании
60%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    60%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность59, 41
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
47 – 80
1 266 625 – 2 209 340
25 834 – 27 394
2 спальни
83 – 107
2 161 200 – 2 992 052
25 834 – 27 771
3 спальни
136 – 212
3 610 516 – 5 665 126
26 372 – 27 610
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение динамичной городской жизни в самом сердце Дубая. Sobha SkyVue – эксклюзивный жилой комплекс, объединяющий стильную и технологичную среду. Проект включает башни SkyVue Solair и SkyVue Spectra, предлагающие роскошные резиденции, наполненные светом и элегантностью. Ключевые особенности — Уникальный зигзагообразный фасад с панорамным остеклением, обеспечивающий 360-градусные виды на Downtown Dubai и природный заповедник Ras Al Khor. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, spa-зона, пространство для йоги, лаунж-зона, детские игровые комплексы и открытый кинотеатр. — Развитая среда: международная школа, офисные пространства, торговый центр и зеленые парки для прогулок. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Sobha Hartland II, вблизи Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail Road (E44), что обеспечивает удобное передвижение по городу. До Downtown Dubai и Dubai Mall получится доехать за 15 минут, до Palm Jumeirah за 25 минут , до Dubai Marina за 30 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 25 минут.

Локация

На карте
Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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