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ГлавнаяЖилые комплексыSobha Central

Sobha Central

909/2, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 54 м² до 87 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 520 000 AEDот 28 148 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.85 м
Количество корпусов2
Этажность91, 61
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
54
1 520 000
28 148
2 спальни
87
2 480 000
28 506
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония стекла и света в переливах городских огней. Sobha Central — архитектурный ансамбль из шести изящных башен. Флагманский корпус Horizon открывает незабываемые виды на горизонт Дубая, создавая идеальный баланс между приватностью резиденций и динамикой мегаполиса. Ключевые особенности — Элегантные интерьеры в стиле джапанди: матовые акриловые поверхности, встроенная мебель с глянцевой отделкой, дизайнерские столешницы и полное оснащение кухонной зоны техникой премиум-класса. — Инфраструктура комплекса включает в себя бассейны, джакузи, спортивную площадку, беговую дорожку, мини-гольф, поля для футбола и крикета, тренажерный зал, открытый кинотеатр, детскую площадку, зеленые сады с фонтанами и скульптурами, зону для барбекю, пикников и семейных встреч. — На первых этажах расположен торговый центр с супермаркетом, клиникой, кинотеатром, а также специально оборудованный парк для собак. — Комплекс оснащён передовыми инженерными системами: централизованное охлаждение, шумоизолирующее двойное остекление, зарядные станции для электромобилей и энергоэффективная система кондиционирования с технологией переработки конденсата для полива растений. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на одну из ключевых магистралей города — Sheikh Zayed Road, обеспечивая удобный доступ ко всем достопримечательностям и знаковым местам. Станция метро Jebel Ali находится в двух минутах ходьбы от комплекса. Дорога до района Jumeirah Lakes Towers займёт около 10 минут, до прибрежной зоны Dubai Marina и популярного квартала Jumeirah Beach Residence — 15 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
909/2, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море2 км
Магазин10 м
Медицинский центр10 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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