Sobha AquaCrest

Sobha AquaCrest

Umm al-Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 52 м² до 118 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 317 727 $от 6 008 $/м²

График платежей

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
52 – 69
317 727 – 430 186
6 008 – 6 223
2 спальни
76 – 118
458 444 – 799 841
6 008 – 6 741
Описание

Роскошные жилые башни на берегу Персидского залива в Umm Al Quwain. Архитектура жилого комплекса повторяет ритм волн, отражая свет и открывая панорамные виды на море и небо. Здесь традиции встречаются с инновациями, а каждый день наполнен спокойствием и ощущением безграничной свободы. Ключевые особенности - Во всех апартаментах представлена чистовая отделка качественными материалами с особым вниманием к деталям. - На территории дома расположены: фитнес-центр, пространство для йоги, сауна, wellness-парк, тенистые прогулочные дорожки, пляжные кафе, кинотеатр под открытым небом, арт-пространства и др. - В строительстве комплекса используются энергоэффективные технологии, двойное остекление здания, система центрального охлаждения (District Cooling), которая снижает энергозатраты и углеродный след, а также станции для электромобилей. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah St и всего в нескольких минутах от пляжа. Дорога до Дубая занимает около 1 часа, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме — 40 минут. Путь до Sharjah International Airport составит 40 минут, до Dubai International Airport — 50 минут.

Локация

Umm al-Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт48 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Каталог