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Главная - Жилые комплексы - SLS Residences by Roya

SLS Residences by Roya

W Dubai the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
ROYA Developments
Площадь
от 154 м² до 611 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 8 274 000 AEDот 43 027 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%1 654 800 AED
При оформлении договора
4%330960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%3 309 600 AED
При передаче
40%3 309 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
154 - 253
8 274 000 - 12 804 000
50 609 - 53 496
3 спальни
611
45 000 000
73 604
4 спальни
557 - 594
35 829 148 - 42 500 000
64 304 - 71 507

Описание

Новый роскошный жилой комплекс SLS Residences будет расположен на одной из самых популярных локаций Palm Jumeirah. Дизайн клубного дома вдохновлен сочетанием абстрактной архитектуры и естественной природной красотой движения морских волн. Из окон комплекса открываются панорамные захватывающие виды на Дубай и Персидский залив. Проживание здесь будет гарантировать удовольствие от пляжного образа жизни и изобилия люксовых удобств. Ключевые особенности — Удобное расположение SLS Residences на первой береговой линии подарит жителям возможность чувствовать себя дома, как на курорте. — Все лоты предусматривают дизайнерский ремонт, наличие премиальной сантехники и встроенную кухонную технику. Также в каждой резиденции планируется открытая терраса для принятия солнечных ванн рядом с бассейном. — Жители комплекса смогут в любой момент воспользоваться услугами консьерж-сервиса. — Развитая внутренняя инфраструктура: частный кинотеатр, фитнес-зал, локации для занятия йогой, infinity-бассейн, оздоровительный центр, детский клуб и игровые площадки, частная студия звукозаписи. — Для жителей будет доступен ресторан с отдельными помещениями для частного ужина. А также у резидентов появится уникальная возможность заказать еду от шеф-поваров в свои апартаменты. — Настоящим ценителям роскоши придется по душе полный пакет отельных сервисов от SLS. Инфраструктура района Расположение на одном из “полумесяцев” Palm Jumeirah обеспечит легкий доступ как к известным достопримечательностям, так и к другим нужным объектам. В 3-5 минутах от комплекса располагается торговый центр Atlantis Mall и аптека. В 5-10 минутах находится Dubai College и школа Regent International School. Расстояние до моря составляет всего 100 метров. Преимущества расположения Комплекс находится недалеко от главной дороги Дубая — Sheikh Zayed Road. До небоскреба Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут. А тем, кто захочет доехать до Dubai Marina, потребуется всего 15 минут.

Инфраструктура

На карте
W Dubai the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса