SLS Residences by Roya

Описание

Новый роскошный жилой комплекс SLS Residences будет расположен на одной из самых популярных локаций Palm Jumeirah. Дизайн клубного дома вдохновлен сочетанием абстрактной архитектуры и естественной природной красотой движения морских волн. Из окон комплекса открываются панорамные захватывающие виды на Дубай и Персидский залив. Проживание здесь будет гарантировать удовольствие от пляжного образа жизни и изобилия люксовых удобств. Ключевые особенности — Удобное расположение SLS Residences на первой береговой линии подарит жителям возможность чувствовать себя дома, как на курорте. — Все лоты предусматривают дизайнерский ремонт, наличие премиальной сантехники и встроенную кухонную технику. Также в каждой резиденции планируется открытая терраса для принятия солнечных ванн рядом с бассейном. — Жители комплекса смогут в любой момент воспользоваться услугами консьерж-сервиса. — Развитая внутренняя инфраструктура: частный кинотеатр, фитнес-зал, локации для занятия йогой, infinity-бассейн, оздоровительный центр, детский клуб и игровые площадки, частная студия звукозаписи. — Для жителей будет доступен ресторан с отдельными помещениями для частного ужина. А также у резидентов появится уникальная возможность заказать еду от шеф-поваров в свои апартаменты. — Настоящим ценителям роскоши придется по душе полный пакет отельных сервисов от SLS. Инфраструктура района Расположение на одном из “полумесяцев” Palm Jumeirah обеспечит легкий доступ как к известным достопримечательностям, так и к другим нужным объектам. В 3-5 минутах от комплекса располагается торговый центр Atlantis Mall и аптека. В 5-10 минутах находится Dubai College и школа Regent International School. Расстояние до моря составляет всего 100 метров. Преимущества расположения Комплекс находится недалеко от главной дороги Дубая — Sheikh Zayed Road. До небоскреба Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут. А тем, кто захочет доехать до Dubai Marina, потребуется всего 15 минут.