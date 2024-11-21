Описание

Вертикальные сады в облаках в самом сердце Дубая. SkyParks Tower — 109-этажная башня, которая призвана стать оазисом спокойствия среди динамичного ритма мегаполиса. Проект предлагает студии, апартаменты с 1-4 спальнями и эксклюзивные дуплексы в стиле модерн. Ключевые особенности — Дизайн выполнен в сдержанной бежевой гамме с акцентными стальными деталями. Окна от пола до потолка наполняют интерьеры естественным светом, а просторные балконы позволяют расслабиться после рабочего дня, наслаждаясь завораживающими видами на Персидский залив и городскую панораму. — Инфраструктура комплекса включает infinity-бассейны, джакузи, сауну, детские игровые зоны, стену для скалолазания, батуты, корты для падела, парк для собак, кинотеатр, беговые дорожки, настольный футбол, библиотеку, лаунж и бизнес-зал с переговорной комнатой. — Клубный дом разделен на четыре визуальных блока, каждый из которых формирует уединенный кластер с уникальной атмосферой. Зеленые насаждения в виде висячих садов охватывают шесть этажей, предлагая жителям возможность единения с природой и пространство для релаксации. Преимущества расположения Небоскреб возвышается у главной магистрали Sheikh Zayed Road, что обеспечивает прямой доступ к ключевым районам Дубая. Путь до Business Bay, Dubai Design District, DIFC, Sky Views Observatory, Coca-Cola Arena, Dubai Water Canal и Jumeirah Beach займет 5-10 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Alserkal Avenue и Zabeel Palace можно за 13-15 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится около 20 минут.