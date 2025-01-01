15/8, Qmasha E Street, District JVC 18, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Skyhills 3 by HRE Retail
ЗастройщикHRE Development LLC
Площадьот 276 м² до 660 м²
Количество спален1
Стартовая цена
от 2 042 472 $от 6 371 $/м²
График платежей *
При бронировании
20%
До завершения строительства
25%
При сдаче объекта
20%
После сдачи объекта
35%
Период рассрочки после сдачи объекта
35 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
При бронировании20%
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадии строительстваНа этапе строительства
Продажа
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
276 – 660
2 042 472 – 4 207 187
6 371 – 7 377
Описание
Skyhills 3 by HRE Retail предлагает престижные коммерческие пространства в самом центре Jumeirah Village Circle. Здесь стильный дизайн сочетается с современными удобствами и стратегической локацией, открывая все возможности для роста и процветания вашего бизнеса. Преимущества расположения Коммерческие помещения расположены в башне А жилого комплекса Skyhills 3. Башни комплекса находятся между Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. За 15 минут можно добраться до знаменитого острова Palm Jumeirah, за 20 до всемирно известной башни Burj Khalifa и Dubai Marina. До торгового центра Mall of the Emirates — 12 минут, до Dubai International Airport — 25 минут.
Район Джумейра Вилладж СерклДубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность
Общественный транспорт450 м
Средняя школа900 м
Магазин300 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт31 км