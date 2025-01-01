Описание

Skyhills 3 by HRE Retail предлагает престижные коммерческие пространства в самом центре Jumeirah Village Circle. Здесь стильный дизайн сочетается с современными удобствами и стратегической локацией, открывая все возможности для роста и процветания вашего бизнеса. Преимущества расположения Коммерческие помещения расположены в башне А жилого комплекса Skyhills 3. Башни комплекса находятся между Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. За 15 минут можно добраться до знаменитого острова Palm Jumeirah, за 20 до всемирно известной башни Burj Khalifa и Dubai Marina. До торгового центра Mall of the Emirates — 12 минут, до Dubai International Airport — 25 минут.