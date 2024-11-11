Каталог
Skyblade by Binghatti

99, Burj Khalifa Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 4
1 / 4
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 35 м² до 117 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 456 030 $от 10 861 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
После сдачи объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
Item 1 of 4
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность65
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания357 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест663

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 49
456 030 – 537 707
10 861 – 13 000
1 спальня
89 – 95
993 738 – 1 053 716
11 012 – 11 065
2 спальни
117
1 279 608 – 1 304 601
10 925 – 11 120
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Амбициозный проект с уникальным расположением в сердце Дубая. Skyblade предлагает коллекцию резиденций для тех, кто ценит исключительное качество жизни. Башня в стиле нео-футуризма с кристальными стеклянными фасадами и видами на Burj Khalifa создает новый силуэт мегаполиса. Ключевые особенности — В интерьере — сочетание теплого травертина, древесных поверхностей и благородного красного мрамора. Металлические элементы из латуни и зеркальные вставки добавляют яркие акценты в общую палитру. Окна от пола до потолка и просторные планировки дарят ощущение безграничного пространства. — Роскошная инфраструктура включает тренажерный зал, infinity-бассейн, беговую дорожку, ландшафтный сад, лобби, спа и wellness-центр, детскую игровую площадку и бутики. — Управляющая компания предоставляет полный спектр услуг: администрирование недвижимости, помощь в перепродаже, аренду парковочных мест, сдачу апартаментов, ежегодное обслуживание и мебельные пакеты. Преимущества расположения Клубный дом спроектирован в знаменитом районе Downtown Dubai. Добраться до Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall получится за 3 минуты. Дорога до Dubai International Financial Centre, Museum of the Future, Burj Al Arab, Jumeirah Beach, Dubai Harbour, Dubai Creek Golf & Yacht Club и Palm Jumeirah займет 10-16 минут. Аэропорт Dubai International Airport также находится в 16 минутах пути.

Локация

На карте
99, Burj Khalifa Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр550 м
Метро1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Item 1 of 2
