Sky Gate by Tiger

Описание

43-этажный жилой небоскреб SkyGate Tower, расположенный в одном из самых зеленых и спокойных районов Дубая, Jumeirah Village Triangle (JVT), объединяет гармонию природы с современной урбанистикой. Проект предлагает резидентам не просто дом, а многоуровневую экосистему для повседневной жизни, работы и отдыха. Ключевые особенности – Светлые апартаменты с панорамным остеклением, балконами, встроенными кухнями, системой «умный дом» и центральным кондиционированием. – Отдельный велнес-этаж с инфракрасной сауной, хаммамом, джакузи, ледяной купелью и кабинетами для спа-процедур. – Рекреационное пространство с панорамным инфинити-бассейном, ландшафтными садами, детскими площадками, BBQ-зонами и спортивными кортами. Преимущества расположения Удобное местоположение в JVT обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам города. Выезды на магистрали E311 и Al Khail занимают 2-5 минут. За 15 минут можно доехать до Dubai Marina, JBR и Mall of the Emirates. За 20 – до Dubai Hills Mall и Downtown. Dubai International Airport (DXB) находится в 25 минутах езды.