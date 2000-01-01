Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Expo City. Три корпуса апарт-комплекса SIDR Residences обеспечивают комфортный и современный образ жизни в экологически сознательном сообществе. Инновационные решения и продуманные планировки позволят ощутить уютный мир будущего. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах и системой «Умный дом». Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, зона для занятий йогой, детская игровая комната, терраса для барбекю, общественное пространство для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение между двух крупных шоссе — Expo Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Global Village и Dubai Marina займет 20 минут, до Palm Jumeirah – 23 минуты, до Palm Jebel Ali – 30 минут. Такие популярные достопримечательности как Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 35 минутах. Путь до международного аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.