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ГлавнаяЖилые комплексыSIDR Residences

SIDR Residences

233, Wisdom Avenue, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Expo City
Площадь
от 91 м² до 157 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 975 000 AEDот 20 314 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
10%
После передачи
30%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3.15 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
91 – 92
1 975 000 – 2 005 000
21 611 – 21 669
2 спальни
127 – 132
2 600 000 – 2 910 000
20 314 – 21 967
3 спальни
157
3 250 000 – 3 440 000
20 638 – 21 844
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Expo City. Три корпуса апарт-комплекса SIDR Residences обеспечивают комфортный и современный образ жизни в экологически сознательном сообществе. Инновационные решения и продуманные планировки позволят ощутить уютный мир будущего. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в спокойных пастельных тонах и системой «Умный дом». Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, бассейн, зона для занятий йогой, детская игровая комната, терраса для барбекю, общественное пространство для работы и отдыха. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение между двух крупных шоссе — Expo Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Global Village и Dubai Marina займет 20 минут, до Palm Jumeirah – 23 минуты, до Palm Jebel Ali – 30 минут. Такие популярные достопримечательности как Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 35 минутах. Путь до международного аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
233, Wisdom Avenue, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин100 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
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