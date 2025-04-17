Shahrukhz by Danube

Описание

Премиальный офисный небоскреб в Al Sufouh. Бизнес-центр Shahrukhz создан для тех, кто формирует свое будущее сам: лидеров, предпринимателей и визионеров, создающих не просто бизнес, а наследие. Ключевые особенности - Для электросамокатов предусмотрены отдельные парковочные места. - Владельцы автомобилей могут воспользоваться услугами valet-паркинга. - Сотрудникам доступен широкий спектр различных удобств: бассейн, тренажерный зал, беговая дорожка, поле для крикета, корт для падел-тенниса и бадминтона, дзен-сад, беседки для отдыха и нетворкинга, студия записи подкастов, вертолетная площадка и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с шоссе Sheikh Zayed Road. Между офисным зданием и ближайшей станцией метро Insurance Market курсируют шаттлы. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, потребуется 5 минут, до района Dubai Marina, популярной локации Burj Al Arab и торгового центра Mall of the Emirates – 8 минут. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 12 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.