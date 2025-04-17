Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыShahrukhz by Danube

Shahrukhz by Danube

21, Sufouh Gardens, Al Sufouh First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 46 м² до 46 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 544 588 $от 11 724 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
30 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиБез отделки
Количество корпусов1
Этажность55
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
46
544 588
11 724
Брошюра проекта

Описание

Премиальный офисный небоскреб в Al Sufouh. Бизнес-центр Shahrukhz создан для тех, кто формирует свое будущее сам: лидеров, предпринимателей и визионеров, создающих не просто бизнес, а наследие. Ключевые особенности - Для электросамокатов предусмотрены отдельные парковочные места. - Владельцы автомобилей могут воспользоваться услугами valet-паркинга. - Сотрудникам доступен широкий спектр различных удобств: бассейн, тренажерный зал, беговая дорожка, поле для крикета, корт для падел-тенниса и бадминтона, дзен-сад, беседки для отдыха и нетворкинга, студия записи подкастов, вертолетная площадка и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с шоссе Sheikh Zayed Road. Между офисным зданием и ближайшей станцией метро Insurance Market курсируют шаттлы. Чтобы добраться до района Palm Jumeirah, потребуется 5 минут, до района Dubai Marina, популярной локации Burj Al Arab и торгового центра Mall of the Emirates – 8 минут. Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 12 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
21, Sufouh Gardens, Al Sufouh First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль-Суфух

Дубай
Al Sufouh — активно развивающийся прибрежный район Дубая. Здесь развита как жилая инфраструктура, так и система общественного транспорта. Сообщество подойдет молодым семьям, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин140 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 2
Каталог