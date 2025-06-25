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Seslia Tower

24/1, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 64 м² до 65 м²
Количество спален1
Стартовая цена926 245 AED
от 926 245 AED
от 14 208 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%92 624 AED
При оформлении договора
4%37050 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%463 122 AED
При передаче
10%92 624 AED
После передачи
30%277 873 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Старт продаж4 кв. 2022
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 926 245 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа550 м
Магазин1 км

Описание

Современная 32-этажная башня в тихом семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT), вблизи главных достопримечательностей Дубая. Ощутите новый образ жизни и наслаждайтесь эксклюзивными удобствами изо дня в день. Жилой комплекс насчитывает 360 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты сдаются с эргономичными пространствами и качественной отделкой. Из окон открываются потрясающие виды на окружающую местность и остров Palm Jumeirah.

Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, паровая баня и сауна, детские и площадки для мероприятий, паркинг. В непосредственной близости находятся супермаркеты, детский сад Jumeirah, медицинская клиника Springs, торговый центр Al Khail Avenue - Nakheel Malls. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро выехать на трассы Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более получаса. Живите в окружении природы В 16 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
64 - 65
926 245 - 994 453
14 208 - 15 371

Инфраструктура

24/1, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates