Seslia Tower

Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, паровая баня и сауна, детские и площадки для мероприятий, паркинг. В непосредственной близости находятся супермаркеты, детский сад Jumeirah, медицинская клиника Springs, торговый центр Al Khail Avenue - Nakheel Malls. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро выехать на трассы Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более получаса. Живите в окружении природы В 16 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

Подробнее