Seraph by Wadan

Durar 1 Tower A, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 34 м² до 139 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 162 260 $от 3 070 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34 – 45
162 260 – 183 798
4 054 – 4 657
1 спальня
71 – 97
258 679 – 299 523
3 070 – 3 638
2 спальни
130 – 139
408 441 – 435 670
3 126 – 3 140
Брошюра проекта

Описание

Элегантное жилое здание в Dubailand Residence Complex. Архитектура жилого комплекса Seraph вдохновлена красотой природы. Естественный свет наполняет все пространства, а продуманные детали формируют атмосферу уюта и спокойствия. Это дом, который одновременно дарит чувство уединения и открытости. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах натуральными материалами, встроенной техникой, гардеробными, панорамными окнами. - Резиденты могут воспользоваться приложением Wadan App. Оно помогает организовать сервис, встретить гостей, получить персональные советы и оставаться на связи с комьюнити. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект находится в районе с хорошей транспортной доступностью. За 5 минут можно доехать до крупного шоссе Al Ain Road. В радиусе 5 минут также расположены медицинские и образовательные учреждения и станция будущей голубой ветки метро. Дорога до тематических парков Global Village и IMG World of Adventures займет 10 минут, до торгового центра Dubai Outlet Mall – 15 минут, до района Downtown Dubai – 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Durar 1 Tower A, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
