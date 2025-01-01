Seraph by Wadan

Описание

Элегантное жилое здание в Dubailand Residence Complex. Архитектура жилого комплекса Seraph вдохновлена красотой природы. Естественный свет наполняет все пространства, а продуманные детали формируют атмосферу уюта и спокойствия. Это дом, который одновременно дарит чувство уединения и открытости. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах натуральными материалами, встроенной техникой, гардеробными, панорамными окнами. - Резиденты могут воспользоваться приложением Wadan App. Оно помогает организовать сервис, встретить гостей, получить персональные советы и оставаться на связи с комьюнити. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, лаунж-зоны, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект находится в районе с хорошей транспортной доступностью. За 5 минут можно доехать до крупного шоссе Al Ain Road. В радиусе 5 минут также расположены медицинские и образовательные учреждения и станция будущей голубой ветки метро. Дорога до тематических парков Global Village и IMG World of Adventures займет 10 минут, до торгового центра Dubai Outlet Mall – 15 минут, до района Downtown Dubai – 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.