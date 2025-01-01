Sensia by Beyond

Описание

Эстетичная жилая башня в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Sensia открывает великолепные виды на Персидский залив, Дубай и окружающую природу. Дизайн интерьеров, вдохновленный стилем ар-деко, удивляет сочетанием натуральных материалов и смелых геометрических форм. Здесь вы почувствуете баланс между энергией мегаполиса и спокойствием прибрежной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных теплых тонах со встроенной техникой европейских брендов. Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам в доме всегда будет много света. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона на открытом воздухе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Sheikh Rashid Road, которая соединяется с крупными магистралями города. Дорога до пляжа Jumeirah Beach Coast займет 10 минут, до золотого рынка The Gold Souk – 15 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.