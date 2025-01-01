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ГлавнаяЖилые комплексыSensia by Beyond

Sensia by Beyond

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 70 м² до 371 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 100 000 AEDот 29 902 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 – 80
2 100 000 – 2 419 650
29 902
2 спальни
106 – 160
3 470 000 – 5 267 525
32 736
3 спальни
204 – 241
6 800 000 – 8 036 303
33 270
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичная жилая башня в Dubai Maritime City. Жилой комплекс Sensia открывает великолепные виды на Персидский залив, Дубай и окружающую природу. Дизайн интерьеров, вдохновленный стилем ар-деко, удивляет сочетанием натуральных материалов и смелых геометрических форм. Здесь вы почувствуете баланс между энергией мегаполиса и спокойствием прибрежной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных теплых тонах со встроенной техникой европейских брендов. Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам в доме всегда будет много света. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона на открытом воздухе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Sheikh Rashid Road, которая соединяется с крупными магистралями города. Дорога до пляжа Jumeirah Beach Coast займет 10 минут, до золотого рынка The Gold Souk – 15 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
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Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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