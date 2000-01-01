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Selene Beach Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 200 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 106 863 AEDот 23 142 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов4
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
47 – 61
1 106 863 – 1 518 009
23 142 – 24 583
2 спальни
60 – 124
1 409 476 – 3 084 714
23 144 – 24 757
3 спальни
200
4 967 241
24 757

Описание

Оазис роскоши и безмятежности на острове Siniyah Island. Почувствуйте изысканную жизнь на берегу Персидского залива в эксклюзивном жилом комплексе Selene Beach Residences. Вас ждут беззаботная атмосфера и великолепные виды на бирюзовую гладь моря. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых пастельных тонах. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам жилое пространство наполнено естественным освещением. - В одном из корпусов жилого проекта экспонируются полностью меблированные лоты. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, оборудование для занятий водными видами спорта, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, сад и частный пляж. Инфраструктура района Siniyah Island – природный архипелаг в эмирате Умм-эль-Кувейн. Район славится белоснежными песочными пляжами, а также нетронутой природой в виде мангровых зарослей с богатым разнообразием уникальных диких животных, таких как газели, антилопы, фламинго, редкие черепахи. Для жителей и гостей комьюнити создана вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха: кафе и магазины, гольф-поля, парки, яхт-клуб и др. Особенностью территории станет вертолетная площадка и аэротакси. Преимущества расположения Проект связан с большой землей автомобильным мостом, по которому за 10 минут можно добраться до Marjan Island, за 30 минут – до Sharjah, за 50 минут – до Dubai. Ближайший аэропорт Ras Al Khaimah International Airport расположен в 40 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт48 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Открытый балкон
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