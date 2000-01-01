Описание

Оазис роскоши и безмятежности на острове Siniyah Island. Почувствуйте изысканную жизнь на берегу Персидского залива в эксклюзивном жилом комплексе Selene Beach Residences. Вас ждут беззаботная атмосфера и великолепные виды на бирюзовую гладь моря. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых пастельных тонах. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам жилое пространство наполнено естественным освещением. - В одном из корпусов жилого проекта экспонируются полностью меблированные лоты. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, оборудование для занятий водными видами спорта, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, сад и частный пляж. Инфраструктура района Siniyah Island – природный архипелаг в эмирате Умм-эль-Кувейн. Район славится белоснежными песочными пляжами, а также нетронутой природой в виде мангровых зарослей с богатым разнообразием уникальных диких животных, таких как газели, антилопы, фламинго, редкие черепахи. Для жителей и гостей комьюнити создана вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха: кафе и магазины, гольф-поля, парки, яхт-клуб и др. Особенностью территории станет вертолетная площадка и аэротакси. Преимущества расположения Проект связан с большой землей автомобильным мостом, по которому за 10 минут можно добраться до Marjan Island, за 30 минут – до Sharjah, за 50 минут – до Dubai. Ближайший аэропорт Ras Al Khaimah International Airport расположен в 40 минутах пути.