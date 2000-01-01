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ГлавнаяЖилые комплексыSaria by Beyond

Saria by Beyond

1/2, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 70 м² до 153 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 857 000 AEDот 22 937 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность39
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 – 77
1 857 000 – 2 239 000
26 363 – 29 067
2 спальни
116 – 119
2 680 000 – 3 509 000
22 937 – 29 379
3 спальни
151 – 153
4 198 000 – 4 909 000
27 671 – 31 881

Описание

Престижный жилой комплекс в прибрежном районе Dubai Maritime City. Клубный дом Saria предлагает функциональные планировки и великолепные пейзажи на Персидский залив. Здесь каждый день становится особенным и наполненным незабываемыми впечатлениями. Ключевые особенности - Дизайнерская отделка апартаментов представлена в нейтральных тонах натуральными материалами. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам в доме всегда будет много естественного освещения. - Резидентам будут доступны: фитнес зал, пространство для занятий йогой, infinity-бассейн, spa-комплекс, сауна, площадка для барбекю, кинотеатр, лаунж-зона. Инфраструктура района Dubai Maritime City – новое активно развивающееся комьюнити Дубая. Сообщество создано на рукотворном полуострове и нацелено на развитие морской индустрии. Однако, здесь есть вся необходимая для проживания инфраструктура: супермаркеты, кафе и рестораны, спортивные площадки. Школы, детские сады и медицинские клиники расположены в радиусе 10-15 минут. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Sheikh Rashid Road, по которой можно добраться до ключевых локаций города. Дорога до порта Mina Rashid займет 14 минут, до золотого рынка Dubai Gold Souk – 15 минут, до популярных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и другие также 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
1/2, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин700 м
Медицинский центр14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
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