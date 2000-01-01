Saria by Beyond

Описание

Престижный жилой комплекс в прибрежном районе Dubai Maritime City. Клубный дом Saria предлагает функциональные планировки и великолепные пейзажи на Персидский залив. Здесь каждый день становится особенным и наполненным незабываемыми впечатлениями. Ключевые особенности - Дизайнерская отделка апартаментов представлена в нейтральных тонах натуральными материалами. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам в доме всегда будет много естественного освещения. - Резидентам будут доступны: фитнес зал, пространство для занятий йогой, infinity-бассейн, spa-комплекс, сауна, площадка для барбекю, кинотеатр, лаунж-зона. Инфраструктура района Dubai Maritime City – новое активно развивающееся комьюнити Дубая. Сообщество создано на рукотворном полуострове и нацелено на развитие морской индустрии. Однако, здесь есть вся необходимая для проживания инфраструктура: супермаркеты, кафе и рестораны, спортивные площадки. Школы, детские сады и медицинские клиники расположены в радиусе 10-15 минут. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Sheikh Rashid Road, по которой можно добраться до ключевых локаций города. Дорога до порта Mina Rashid займет 14 минут, до золотого рынка Dubai Gold Souk – 15 минут, до популярных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и другие также 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.