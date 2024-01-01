Samana Park 2 Commercial

Описание

Премиальные торговые площади в самом сердце Дубая в районе Majan. Удобные и функциональные коммерческие зоны Samana Retail Park 2 отвечают требованиям современного бизнеса. Стильная архитектура и продуманный дизайн создают атмосферу успеха, где рождаются новые идеи. Преимущества расположения Благодаря стратегически выгодному расположению вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road до объекта легко добраться из любой точки города. Дорога от Global Village и IMG World of Adventures займет 10 минут, от Dubai Miracle Garden – 15 минут, от Mall of Emirates и Burj Al Arab – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.