Samana Park 2 Commercial
14, 20th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 1
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 90 м² до 202 м²
Количество спаленот 2 до 4
Стартовая цена
от 2 838 788 AEDот 25 714 AED/м²
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Количество корпусов1
Типы лотовМагазин
Стадии строительстваНа этапе строительства
Продажа
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
110
2 838 788
25 714
90
3 084 745
34 086
202
5 936 813
29 302
Описание
Премиальные торговые площади в самом сердце Дубая в районе Majan. Удобные и функциональные коммерческие зоны Samana Retail Park 2 отвечают требованиям современного бизнеса. Стильная архитектура и продуманный дизайн создают атмосферу успеха, где рождаются новые идеи. Преимущества расположения Благодаря стратегически выгодному расположению вблизи автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road до объекта легко добраться из любой точки города. Дорога от Global Village и IMG World of Adventures займет 10 минут, от Dubai Miracle Garden – 15 минут, от Mall of Emirates и Burj Al Arab – 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.