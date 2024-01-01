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ГлавнаяЖилые комплексыSamana Resorts

Samana Resorts

Centrium Tower 4, Centrium Towers, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 39 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 700 000 AEDот 13 446 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
57%
После передачи
23%
Период рассрочки
56 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
700 000
17 940
1 спальня
74
1 040 000
13 994
2 спальни
111
1 499 000
13 446
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс вдали от шума мегаполиса в Dubai Production City. Завораживающая архитектура клубного дома SAMANA Resorts гармонично сочетается с окружающей природой: пышной зеленью, каскадными бассейнами и изысканными террасами. Здесь каждый элемент продуман до мельчайших деталей, которые создают исключительный образ жизни, где комфорт и роскошь сливаются воедино. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов, панорамными окнами и балконами с частными бассейнами. - Для удобства и безопасности жителей предоставляются услуги парковки автомобилей и круглосуточный консьерж-сервис. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, симулятор гольфа, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, зона барбекю, сауна, джакузи. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Dubai Marina и JBR Beach, за 20 минут – до Global Village и Palm Jumeirah. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa займет 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 26 минутах.

Локация

На карте
Centrium Tower 4, Centrium Towers, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр500 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
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