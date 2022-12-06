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Samana Portofino

1/1W, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 17
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 126 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 614 924 AED
от 1 614 924 AED
от 13 587 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%322 985 AED
При оформлении договора
4%64597 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%807 462 AED
После передачи
30%484 477 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 614 924 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт850 м
Средняя школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр450 м

Описание

Современный комплекс апартаментов в итальянском стиле в развитом районе Dubai Production City. Элегантность и комфорт органично сочетаются, обещая невероятное наслаждение жизнью. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются большими окнами и частными бассейнами, благодаря которым стираются барьеры между внутренней средой обитания и окружающими видами.

На территории комплекса находятся бассейны, тренажерный зал на открытом воздухе, зеленые насаждения, беговая дорожка, открытый кинотеатр, терраса для отдыха, сауна и баня, зона барбекю, детская площадка, баскетбольная площадка, водопад, спортивный корт, настольный теннис, водный скейт. В пределах 10 минут на автомобиле расположены больница Mediclinic Middle East, магазины Greens Mini Mart и Carrefour Hypermarket, рестораны Grand Bazaar Turkish и Majlis Al Sultan, торговый центр City Centre Me'aisem, школы Dwight School Dubai и Victory Heights Primary School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 25 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает плавные линии и природные элементы, создавая визуальный шедевр. Оттенки вдохновлены художественным наследием, историей культуры и ландшафтами Итальянской Ривьеры. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
114 - 126
1 614 924 - 1 768 824
13 587 - 14 729

Инфраструктура

1/1W, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates