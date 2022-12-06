Samana Portofino

На территории комплекса находятся бассейны, тренажерный зал на открытом воздухе, зеленые насаждения, беговая дорожка, открытый кинотеатр, терраса для отдыха, сауна и баня, зона барбекю, детская площадка, баскетбольная площадка, водопад, спортивный корт, настольный теннис, водный скейт. В пределах 10 минут на автомобиле расположены больница Mediclinic Middle East, магазины Greens Mini Mart и Carrefour Hypermarket, рестораны Grand Bazaar Turkish и Majlis Al Sultan, торговый центр City Centre Me'aisem, школы Dwight School Dubai и Victory Heights Primary School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 25 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает плавные линии и природные элементы, создавая визуальный шедевр. Оттенки вдохновлены художественным наследием, историей культуры и ландшафтами Итальянской Ривьеры. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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