Samana Barari Views

На территории комплекса находятся бассейн с террасой, водный аттракцион, прогулочные зоны, фитнес-центр, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф, детский бассейн, батутный парк, беговые дорожки, сауны и парные, зоны отдыха. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты Carrefour Market, Al Marjan Grocery и Quick Supermarket Majan, торговый центр Midtown Central Majan, аптека Life, рестораны Terracotta Cafe & Restaurant и The Farm Restaurant, школа Dunecrest American School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от главной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, которая соединяет Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Аджман. За 30-35 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Все резиденции представлены со встроенными шкафами для хранения вещей. В интерьере преобладает пастельная цветовая гамма. В отделке использовали натуральные материалы: мрамор, дерево, экологичный пластик. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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