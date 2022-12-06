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Samana Barari Views

7, Jasmine Leaf 1 Road, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 37 м² до 124 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена784 890 AED
от 784 890 AED
от 14 358 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%156 978 AED
При оформлении договора
4%31396 AED
При передаче
80%627 912 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 784 890 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр2 км

Описание

Современный жилой комплекс в оживленном районе Majan. Окунитесь в мир, где роскошь, природа и благополучие соединяются в совершенной гармонии. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Установлена система «Умный дом». Каждая резиденция представлена с просторным балконом и частным бассейном — идеальное место для того, чтобы наслаждаться живописными видами на окружающие пространства.

На территории комплекса находятся бассейн с террасой, водный аттракцион, прогулочные зоны, фитнес-центр, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф, детский бассейн, батутный парк, беговые дорожки, сауны и парные, зоны отдыха. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты Carrefour Market, Al Marjan Grocery и Quick Supermarket Majan, торговый центр Midtown Central Majan, аптека Life, рестораны Terracotta Cafe & Restaurant и The Farm Restaurant, школа Dunecrest American School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от главной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, которая соединяет Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Аджман. За 30-35 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Все резиденции представлены со встроенными шкафами для хранения вещей. В интерьере преобладает пастельная цветовая гамма. В отделке использовали натуральные материалы: мрамор, дерево, экологичный пластик. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 43
784 890 - 820 800
18 120 - 21 046
2 спальни
89 - 124
1 631 340 - 1 831 410
14 358 - 18 555

Инфраструктура

7, Jasmine Leaf 1 Road, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates