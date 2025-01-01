Описание

Умиротворение и роскошь в центре мегаполиса. Samana Barari Lagoons — современный проект, где курортная атмосфера сочетается с передовыми технологиями. Идеальный выбор для тех, кто ценит эксклюзивный образ жизни в гармонии с природой. Ключевые особенности — Апартаменты выполнены в стиле модерн с бронзовыми акцентами в интерьерах. Внутренние пространства украшены черным мрамором, темно-каштановым натуральным деревом и цветовыми штрихами оттенка «ноктюрн». — Приватные бассейны в каждой резиденции. В любое время суток у вас будет пространство для отдыха и релаксации в уединенной обстановке с потрясающими видами на городские пейзажи. — Развитая инфраструктура мирового класса: лаунж-зоны, сауна, spa-центр, тренажерный зал, студия йоги, игровая зона, бассейн и беговая дорожка. — Уникальные условия оплаты: 8-летний план рассрочки от застройщика, позволяющий оплачивать 1% в месяц на протяжении 56 месяцев после постройки жилого комплекса. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Majan на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), что обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам города. Дорога до American School of Dubai займет 5 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventures — 10 минут, а до Dubai Mall и Burj Khalifa — 20 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.