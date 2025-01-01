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ГлавнаяЖилые комплексыSamana Barari Lagoons

Samana Barari Lagoons

14, 20th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
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Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 39 м² до 39 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 880 950 AEDот 22 388 AED/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
50%
После передачи
35%
Период рассрочки
56 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    15%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39
880 950 – 901 950
22 388 – 22 634
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Умиротворение и роскошь в центре мегаполиса. Samana Barari Lagoons — современный проект, где курортная атмосфера сочетается с передовыми технологиями. Идеальный выбор для тех, кто ценит эксклюзивный образ жизни в гармонии с природой. Ключевые особенности — Апартаменты выполнены в стиле модерн с бронзовыми акцентами в интерьерах. Внутренние пространства украшены черным мрамором, темно-каштановым натуральным деревом и цветовыми штрихами оттенка «ноктюрн». — Приватные бассейны в каждой резиденции. В любое время суток у вас будет пространство для отдыха и релаксации в уединенной обстановке с потрясающими видами на городские пейзажи. — Развитая инфраструктура мирового класса: лаунж-зоны, сауна, spa-центр, тренажерный зал, студия йоги, игровая зона, бассейн и беговая дорожка. — Уникальные условия оплаты: 8-летний план рассрочки от застройщика, позволяющий оплачивать 1% в месяц на протяжении 56 месяцев после постройки жилого комплекса. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Majan на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), что обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам города. Дорога до American School of Dubai займет 5 минут, до Global Village и IMG Worlds of Adventures — 10 минут, а до Dubai Mall и Burj Khalifa — 20 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.

Локация

На карте
14, 20th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Терраса

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
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