Sakura Gardens

Sakura Gardens

17, Wr13 Street, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 41 м² до 297 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 217 835 $от 4 187 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
35%
Период рассрочки после сдачи объекта
35 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41
217 835
5 211
1 спальня
76
353 982
4 647
2 спальни
148
653 506
4 396
3 спальни
195
816 882
4 187
4 спальни
297
1 361 470
4 580
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Обитель спокойствия в самом сердце Dubailand. Sakura Gardens — архитектурный ансамбль, который черпает вдохновение в японской философии гармонии. Проект создан для тех, кто ищет баланс между городским ритмом и умиротворением природы. Ключевые особенности — Апартаменты полностью меблированы и оснащены системой «Умный дом». В коллекции лотов: панорамные окна, просторные балконы и открытые планировки. — Премиальная инфраструктура включает infinity-бассейн, корты для падел-тенниса, беговую дорожку, фитнес-залы, spa-зону с сауной и джакузи, площадки для йоги и медитации, детский игровой клуб, коворкинг, творческие студии, комнату для подкастов, а также розничный променад с кафе и ресторанами. — Резидентам доступны консьерж-сервис, услуги по уборке, стирке и уходу за домашними животными. Команда комплекса оказывает помощь при заселении и предлагает варианты присмотра за детьми и репетиторства. — Парковка оборудована станциями зарядки для электромобилей, местами для велосипедов и солнечными панелями. Более 50% территории отведено под озеленение с тематическими садами и скульптурными водными элементами. Преимущества расположения Комплекс находится в районе Falcon City of Wonders в Dubailand. Транспортную доступность обеспечивает близость к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road — обе трассы расположены в 5 минутах. Путь до IMG Worlds of Adventure, Global Village, Al Barari, Arabian Ranches и Habtoor Polo Club займет 5-12 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai с Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain можно за 25-30 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится 22 минуты.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
