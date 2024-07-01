ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Riviera Azure

Riviera Azure

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 62 м² до 713 м²
Количество спаленот 1 до 5
Стартовая цена1 813 815 AED
от 1 813 815 AED
от 28 635 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
3%54 414 AED
При оформлении договора
7%126967 AED
+
4%72553 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%544 144 AED
При передаче
60%1 088 289 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж4 кв. 2022
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 813 815 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км

Описание

Современное комьюнити с апартаментами в быстрорастущем районе MBR City. Станьте частью сообщества, где особое место занимают многочисленные зоны отдыха и атмосфера спокойствия. Жилой комплекс насчитывает 118 студий, апартаментов с 1-2 спальнями и пентхаусов. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, качественной отделкой и панорамными окнами. Жители смогут наслаждаться живописным городским пейзажем и рукотворной лагуной.

Жителям комплекса доступны удобства международного уровня: частный кинотеатр, зона барбекю, бассейн с зонами отдыха, детские площадки, тренажерный зал, коворкинг. За 2 минуты можно добраться до торгового центра Meydan One Mall, за 10 минут – до Downtown Dubai и Business Bay. В 25-30 минутах находятся архипелаг Palm Jumeirah и популярная пешеходная улица The Walk, JBR. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street. В 20 минутах на автомобиле находится международный аэропорт DXB, чуть дальше – аэропорт Al Maktoum. Качественная отделка Отделка апартаментов выполнена в современном стиле в нейтральной цветовой гамме. Во всех лотах установлена дизайнерская мебель и элементы декора. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 - 70
1 813 815 - 2 028 780
28 635 - 29 674

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1