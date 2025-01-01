Каталог
Ramada Residences by Wyndham

19/1, Ras Al Khor Road, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 71 м² до 352 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 504 081 $от 4 455 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
10%
При сдаче объекта
80%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.7 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 157
504 081 – 858 354
5 461 – 7 093
2 спальни
123 – 352
851 975 – 1 571 779
4 455 – 6 894
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый стандарт жилой недвижимости в Al Jaddaf. Жилой комплекс Ramada Residences – это гармоничное сочетание премиального образа жизни и осмысленного подхода к пространству. Просторные планировки сочетают современную эстетику, продуманную навигацию и тщательно подобранные материалы, превращая дом в настоящий оазис внутри города. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты представлены со встроенной техникой, системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами и балконами. - Чистовая отделка в нейтральных тонах включает композитный камень, деревянные акценты, матовые поверхности. - Жители могут воспользоваться привилегированным сервисом от международного отельного бренда Wyndham Hotels & Resorts: услуги консьержа, клининговой службы, личного водителя, персонального тренера, няни и др. - За каждой резиденцией закреплено парковочное место. Для электромобилей предусмотрена зарядная станция. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, дзен-сад, лаунж-зоны у бассейна, кинотеатр под открытым небом, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен между двумя шоссе Ras Al Khor Road и Al Ain Road. Дорога до набережной Al Jaddaf Waterfront займет 5 минут, до Zabeel Stadium – 10 минут, до заповедника Ras Al Khor – 11 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 12 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
19/1, Ras Al Khor Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Дизайн Дистрикт

Дубай
Dubai Design District — креативный район Дубая, созданный для художников и дизайнеров. Здесь достаточно развита жилая и транспортная инфраструктура. Комьюнити подойдет молодежи, экспатам, инвесторам, творческим людям.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт950 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

BnW Development

BnW Development

BnW Developments — застройщик, создающий наследие в сфере недвижимости. Специализация на эксклюзивных резиденциях класса люкс позволяет компании предлагать инновационные решения для девелоперов, обеспечивая непревзойденную ценность и значимый опыт.
Подробнее
