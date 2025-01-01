Ramada Residences by Wyndham

Описание

Новый стандарт жилой недвижимости в Al Jaddaf. Жилой комплекс Ramada Residences – это гармоничное сочетание премиального образа жизни и осмысленного подхода к пространству. Просторные планировки сочетают современную эстетику, продуманную навигацию и тщательно подобранные материалы, превращая дом в настоящий оазис внутри города. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты представлены со встроенной техникой, системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами и балконами. - Чистовая отделка в нейтральных тонах включает композитный камень, деревянные акценты, матовые поверхности. - Жители могут воспользоваться привилегированным сервисом от международного отельного бренда Wyndham Hotels & Resorts: услуги консьержа, клининговой службы, личного водителя, персонального тренера, няни и др. - За каждой резиденцией закреплено парковочное место. Для электромобилей предусмотрена зарядная станция. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, дзен-сад, лаунж-зоны у бассейна, кинотеатр под открытым небом, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект расположен между двумя шоссе Ras Al Khor Road и Al Ain Road. Дорога до набережной Al Jaddaf Waterfront займет 5 минут, до Zabeel Stadium – 10 минут, до заповедника Ras Al Khor – 11 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, потребуется 12 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.