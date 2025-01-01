Portside Square by Ellington

Описание

Архитектурная симфония на берегу Персидского залива. Portside Square — три жилые башни в историческом районе Mina Rashid, где наследие Дубая встречается с современным дизайном. Проект создан для тех, кто ищет гармонию между природой, динамичной городской жизнью и комфортом. Ключевые особенности — Интерьеры вдохновлены лазурными водами и золотым песком: натуральные текстуры, материалы и отделка отражают движение волн и создают атмосферу спокойствия. — Из окон резиденций открываются панорамные виды на море, набережную и Downtown Dubai. — Развитая инфраструктура комплекса включает бассейны с зонами отдыха, spa-центр с ароматерапией, сауны и паровые комнаты, фитнес-зал, студии для йоги и пилатеса, беговые дорожки, амфитеатр для мероприятий, кинотеатр, бильярд, настольный футбол, детские игровые площадки и коворкинги. Преимущества расположения Башни находятся в Mina Rashid — первом коммерческом порту Дубая, который превратился в престижную марину с круизным терминалом. Прямой выезд на Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрый доступ к центральным магистралям города. Путь до World Trade Centre, Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa и DIFC займет 10-15 минут. Добраться до Mall of the Emirates, Dubai Islands, Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 20-25 минут. Ближайший аэропорт Dubai International Airport расположен в 10 минутах.