Portside Square by Ellington

2/3A, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 71 м² до 319 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 626 463 $от 8 792 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71
626 463
8 792
2 спальни
108
954 805
8 792
3 спальни
160
1 407 296
8 792
Описание

Архитектурная симфония на берегу Персидского залива. Portside Square — три жилые башни в историческом районе Mina Rashid, где наследие Дубая встречается с современным дизайном. Проект создан для тех, кто ищет гармонию между природой, динамичной городской жизнью и комфортом. Ключевые особенности — Интерьеры вдохновлены лазурными водами и золотым песком: натуральные текстуры, материалы и отделка отражают движение волн и создают атмосферу спокойствия. — Из окон резиденций открываются панорамные виды на море, набережную и Downtown Dubai. — Развитая инфраструктура комплекса включает бассейны с зонами отдыха, spa-центр с ароматерапией, сауны и паровые комнаты, фитнес-зал, студии для йоги и пилатеса, беговые дорожки, амфитеатр для мероприятий, кинотеатр, бильярд, настольный футбол, детские игровые площадки и коворкинги. Преимущества расположения Башни находятся в Mina Rashid — первом коммерческом порту Дубая, который превратился в престижную марину с круизным терминалом. Прямой выезд на Sheikh Zayed Road обеспечивает быстрый доступ к центральным магистралям города. Путь до World Trade Centre, Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa и DIFC займет 10-15 минут. Добраться до Mall of the Emirates, Dubai Islands, Palm Jumeirah и Dubai Marina можно за 20-25 минут. Ближайший аэропорт Dubai International Airport расположен в 10 минутах.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море450 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Прачечная
  • Набережная

Застройщик

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее
