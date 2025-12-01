Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыPinnacle by Binghatti

Pinnacle by Binghatti

370/3, Oud Maitha Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 66 м² до 159 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 394 772 $от 5 446 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 81
394 772 – 445 140
5 446 – 5 954
2 спальни
99 – 122
632 997 – 762 319
6 199 – 6 387
3 спальни
141 – 159
898 448 – 1 019 602
6 349 – 6 382
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в самом сердце района Al Jaddaf. ЖК Pinnacle предлагает новый стандарт семейной жизни, объединяя просторные резиденции, высокое качество исполнения и продуманную архитектуру. Здесь каждая деталь создает атмосферу гармонии, комфорта и вдохновения. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой, открытыми планировками, высокими потолками, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, лаунж-зоны, бассейн, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря расположению в одном из центральных районов Дубая легко можно добраться до ключевых точек города. Проект имеет выезд на шоссе Oud Metha Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет всего 3 минуты, до Dubai Frame и Museum of the Future – 5 минут. Путь до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 8 минут, до ипподрома Meydan Racecourse – 10 минут.

Локация

На карте
370/3, Oud Maitha Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Средняя школа2 км
Магазин650 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта