Pinnacle by Binghatti

Описание

Современный жилой комплекс в самом сердце района Al Jaddaf. ЖК Pinnacle предлагает новый стандарт семейной жизни, объединяя просторные резиденции, высокое качество исполнения и продуманную архитектуру. Здесь каждая деталь создает атмосферу гармонии, комфорта и вдохновения. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами, встроенной техникой, открытыми планировками, высокими потолками, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, лаунж-зоны, бассейн, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря расположению в одном из центральных районов Дубая легко можно добраться до ключевых точек города. Проект имеет выезд на шоссе Oud Metha Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет всего 3 минуты, до Dubai Frame и Museum of the Future – 5 минут. Путь до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 8 минут, до ипподрома Meydan Racecourse – 10 минут.