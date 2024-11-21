Каталог
Pearlside Marina Residences by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 201 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 374 944 $от 7 914 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
47 – 61
374 944 – 487 317
7 914
2 спальни
60 – 125
479 641 – 1 051 668
7 914 – 8 353
3 спальни
201
1 679 495 – 1 679 578
8 353

Описание

Приватная гавань на побережье Аравийского моря. Pearlside Marina Residences — премиальный клубный дом на эко-острове Sobha Siniya Island. Комплекс сочетает современный дизайн с природной красотой мангровых лесов и кристально чистых пляжей. Он создан для тех, кто ценит уединение и изысканный стиль жизни. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в светлых тонах с использованием каменной плитки, дерева и стекла. Панорамные окна, открытые планировки, встроенные кухни, гардеробные системы и сантехника известных брендов создают атмосферу утонченного комфорта. — Инфраструктура включает infinity-бассейн, фитнес-центр, spa-зоны с сауной и хаммамом, лаунж, коворкинг и детские игровые зоны. — Яхт-клуб с мариной предлагает швартовку для частных судов. Прогулочная набережная соединяет резиденции с пляжами, магазинами и ресторанами. — Территория оборудована беговыми и велодорожками, ландшафтными садами, pet-friendly пространствами и собственным парком. Преимущества расположения Проект находится в уникальном сообществе Sobha Siniya Island, которое соединено с материком мостом протяженностью 1,7 километра. Остров располагается в заповеднике с популяцией фламинго, газелей, ориксов и редких черепах. Дорога до Marjan Island составит 10 минут, до Dreamland Aqua Park — 15 минут, до центра Шарджи можно добраться за 30 минут, до The Mangrove Beach и Umm Al Quwain Museum — за 40 минут, до Дубая — за 50 минут. Путь до Ras Al Khaimah International Airport займет 60 минут.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море150 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

