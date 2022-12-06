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Parkside Views

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai Hills Business Park Carpark
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 91 м² до 98 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 200 000 AED
от 2 200 000 AED
от 22 298 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%220 000 AED
При оформлении договора
4%88000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 760 000 AED
При передаче
10%220 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 200 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа4 км
Магазин450 м
Медицинский центр600 м

Описание

Новый проект в зеленом сердце Дубая — Dubai Hills Estate. Это место, где вы сможете наслаждаться идеальным балансом современной жизни и природной красоты. Откройте вдохновляющую коллекцию апартаментов с 1-3 спальнями, дуплексов с 3 спальнями и таунхаусов с 3 спальнями. Продуманное расположение здания позволяет жителям максимально наслаждаться потрясающими видами на парк, создавая крепкую связь с природой.

В сообществе большой выбор возможностей для вашего отдыха: бассейны для взрослых и детей, фитнес-центр, многофункциональный зал, благоустроенная зона подиума, зона барбекю с выходом в парк, детская площадка. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Geant Hypermarket, торговый центр Dubai Hills Mall, рестораны Reif Japanese Kushiyaki и Eataly, медицинский центр American Hospital Dubai Hills Clinic. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен рядом с шоссе Al Khail Road, что позволяет быстро добраться до основных локаций Дубая. За 30-35 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выполнен в современном стиле, с чистыми линиями и неподвластной времени эстетикой. Натуральные материалы, напоминающие о природе, создают теплую атмосферу. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
91 - 91
2 310 000 - 2 310 000
25 321 - 25 321
2 спальни
98 - 98
2 200 000 - 2 200 000
22 298 - 22 298

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai Hills Business Park Carpark