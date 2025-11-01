Каталог
Park Lane 2

17, 10 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Heilbronn Properties LTD
Площадь
от 71 м² до 129 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 360 982 $от 4 890 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 98
360 982 – 483 226
4 890 – 5 040
2 спальни
110 – 129
568 442 – 634 873
4 920 – 5 134
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Семейный жилой комплекс Park Lane 2 в развитом сообществе Jumeirah Village Circle. Здесь сочетаются спокойная архитектура, светлые интерьеры и функциональные общие зоны. Невысокая этажность поддерживает чувство приватности и домашнего уюта. Ключевые особенности – В апартаментах установлены встроенные кухни и удобные системы хранения. – В комплексе предусмотрен бассейн с террасой для загара и детским сектором, а также две зоны для тренировок – крытая и под открытым небом. – Активный блок дополняют падел-корт, терраса для йоги и кинотеатр под открытым небом. – Зона оздоровления включает парную, сауну и джакузи. – На крыше находится лаунж с BBQ и приватными беседками, во дворе – семейные игровые пространства. Преимущества расположения Проект расположен в районе, где сформирована вся необходимая для повседневной жизни инфраструктура и удобные выезды на городские магистрали. Ключевые локации города находятся в пределах 20–30 минут на машине: Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates и Global Village. Поездка до Dubai International Airport занимает около 50 минут.

Локация

На карте
17, 10 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса
