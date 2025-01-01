Описание

Архитектурная симфония на побережье Персидского залива. Palm Jebel Ali Villa Collections — масштабный проект на островном архипелаге, который воплощает концепцию курортной жизни с акцентом на приватность. Продуманные планировки, индивидуальный подход и виды на морские горизонты делают виллы идеальным выбором для жизни и инвестиций. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров в стиле модерн основан на принципах открытого пространства и максимального использования естественного освещения. Стеклянные фасады, панорамные окна и широкие частные террасы создают плавный переход между внешними и внутренними зонами. — В отделке использованы натуральные материалы премиального качества: светлое дерево, белый и черный мрамор, камень, природные элементы, зеркала и текстиль гранатовых и песочных оттенков. — На территории острова в шаговой доступности от комплекса: пятизвездочные отели, марины для яхт, семейные развлекательные клубы, экологические парки, spa-центры, башни со смотровыми площадками и разнообразные заведения для активного отдыха и релаксации. Преимущества расположения Коллекция расположена на рукотворном острове Palm Jebel Ali с развивающейся инфраструктурой мирового уровня и удобным доступом к ключевым районам эмирата. Дорога до Action Park Dubai займет 15 минут. Добраться до Miki Beach, Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Sapphire Mall и Expo City можно за 20-25 минут. Путь до Zabeel Palace, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Business Bay и DIFC продлится 30-35 минут. Al Maktoum Airport находится в 20 минутах на транспорте.