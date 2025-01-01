Каталог
Palm Jebel Ali Villa Collections

Palm Jebel Ali, Alwajeha Albahriah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Площадь
от 712 м² до 774 м²
Количество спален
от 5 до 6
Стартовая цена
от 11 599 724 $от 16 274 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
760 – 774
12 368 497 – 12 602 025
16 274
6 спален
712 – 772
11 599 724 – 12 579 225
16 274
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурная симфония на побережье Персидского залива. Palm Jebel Ali Villa Collections — масштабный проект на островном архипелаге, который воплощает концепцию курортной жизни с акцентом на приватность. Продуманные планировки, индивидуальный подход и виды на морские горизонты делают виллы идеальным выбором для жизни и инвестиций. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров в стиле модерн основан на принципах открытого пространства и максимального использования естественного освещения. Стеклянные фасады, панорамные окна и широкие частные террасы создают плавный переход между внешними и внутренними зонами. — В отделке использованы натуральные материалы премиального качества: светлое дерево, белый и черный мрамор, камень, природные элементы, зеркала и текстиль гранатовых и песочных оттенков. — На территории острова в шаговой доступности от комплекса: пятизвездочные отели, марины для яхт, семейные развлекательные клубы, экологические парки, spa-центры, башни со смотровыми площадками и разнообразные заведения для активного отдыха и релаксации. Преимущества расположения Коллекция расположена на рукотворном острове Palm Jebel Ali с развивающейся инфраструктурой мирового уровня и удобным доступом к ключевым районам эмирата. Дорога до Action Park Dubai займет 15 минут. Добраться до Miki Beach, Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Sapphire Mall и Expo City можно за 20-25 минут. Путь до Zabeel Palace, Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Coca-Cola Arena, Business Bay и DIFC продлится 30-35 минут. Al Maktoum Airport находится в 20 минутах на транспорте.

Локация

Palm Jebel Ali, Alwajeha Albahriah, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
Каталог