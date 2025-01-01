Каталог
Palazzo Tissoli

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Tissoli Luxury Developers
Площадь
от 42 м² до 91 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 340 368 $от 7 341 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42 – 44
340 368 – 383 935
8 058 – 8 651
1 спальня
84 – 91
623 553 – 754 254
7 341 – 8 255
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение курортной жизни в Ras Al Khaimah. Palazzo Tissoli — первые резиденции от итальянского дизайнерского бюро Pininfarina на острове Al Marjan. Полностью меблированные апартаменты с видами на Персидский залив задают новый стандарт премиальной жизни в динамичной прибрежной локации. Ключевые особенности — Архитектура комплекса вдохновлена горами, мангровыми зарослями и песком: ступенчатые террасы и озелененные ярусы олицетворяют гармонию между природой и современной элегантностью. — Интерьеры выполнены с использованием натуральных материалов: камень, светлое дерево и стекло формируют утонченный стиль. В коллекции лотов: открытые планировки, панорамные окна от пола до потолка, кухни со встроенной техникой и мраморными фартуками, гардеробные комнаты. — Инфраструктура включает infinity-бассейн, spa-центр, студию йоги, зоны отдыха на крыше, круглосуточное кафе, кинотеатр, сигарный лаунж, творческие пространства, детскую площадку и аквапарк. Преимущества расположения Клубный дом расположен на первой береговой линии острова Al Marjan, что обеспечивает прямой доступ к пляжу. Путь до курорта Wynn, Movenpick Resort, Casino Al Marjan Island, Al Marjan Beach Ave, Waldorf Astoria Ras Al Khaimah и гольф-клуба Al Hamra займет 5-10 минут. Дорога до торгового центра Al Hamra Mall и Gurudwara Ras Al-Khaimah продлится 15-20 минут, до Дубая — 60 минут. Международный аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 45 минутах.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Магазин1 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
Каталог