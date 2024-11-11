Каталог
Orchid Towers by Tiger

Al Hamidia City, Mid Sector, Ajman, United Arab Emirates
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 65 м² до 1823 м²
Количество спален
от 1 до 6
Стартовая цена
от 138 570 $от 1 582 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
24 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов6
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
65
138 570 – 146 175
2 104 – 2 219
1 спальня
100 – 114
191 697 – 215 722
1 882 – 1 905
2 спальни
148 – 167
244 635 – 285 339
1 651 – 1 701
3 спальни
214 – 232
339 989 – 417 018
1 582 – 1 792

Описание

Первая фаза масштабного проекта Tiger Downtown в Ajman. Orchid Towers – это 6 современных стеклянных башен, формирующие сердце комьюнити, в котором городской ритм существует в единстве с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, открытыми планировками. Благодаря высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - Некоторые лоты полностью меблированы. - В распоряжении жителей 5-уровневая парковка в каждом корпусе. Общее количество парковочных мест – 6200. - Богатая инфраструктура комплекса включает беговую и прогулочные дорожки, детскую и спортивные площадки, тренажерный зал, пространство для йоги, infinity-бассейн, террасу для барбекю, джакузи, сауну, массажный центр, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до центра Шарджи, за 13 минут – до заповедника Al Zorah Natural Reserve, за 15 минут – до пляжа Ajman Beach. Дорога до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме займет 25 минут, до района Downtown Dubai – 40 минут. Sharjah International Airport находится в 15 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.

Локация

На карте
Al Hamidia City, Mid Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

Новости о проекте

