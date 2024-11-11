Orchid Towers by Tiger

Описание

Первая фаза масштабного проекта Tiger Downtown в Ajman. Orchid Towers – это 6 современных стеклянных башен, формирующие сердце комьюнити, в котором городской ритм существует в единстве с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, открытыми планировками. Благодаря высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - Некоторые лоты полностью меблированы. - В распоряжении жителей 5-уровневая парковка в каждом корпусе. Общее количество парковочных мест – 6200. - Богатая инфраструктура комплекса включает беговую и прогулочные дорожки, детскую и спортивные площадки, тренажерный зал, пространство для йоги, infinity-бассейн, террасу для барбекю, джакузи, сауну, массажный центр, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до центра Шарджи, за 13 минут – до заповедника Al Zorah Natural Reserve, за 15 минут – до пляжа Ajman Beach. Дорога до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме займет 25 минут, до района Downtown Dubai – 40 минут. Sharjah International Airport находится в 15 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.