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Opalz

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 2A
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 149 м² до 319 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 990 000 AED
от 1 990 000 AED
от 9 614 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%79600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 194 000 AED
После передачи
40%796 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиВстроенная кухня
Стоимостьот 1 990 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин850 м
Медицинский центр1 км
Метро700 м

Описание

Башни-близнецы с апартаментами в деловом районе Dubai Science Park. Наслаждайтесь размеренным образом жизни вблизи знаковых достопримечательностей города.

В комплексе представлены студии, апартаменты и дуплексы с 1-3 спальнями. Во всех лотах установлена система «умный дом», которая позволит управлять системой освещения и работой бытовой техники даже на расстоянии. Большие панорамные окна наполняют апартаменты солнечным светом и открываются захватывающие виды на культовый городской пейзаж Дубая и парки. Некоторые апартаменты с частными бассейнами и рабочими кабинетами. На территории комплекса доступен широкий спектр удобств: бассейны, беговая дорожка, оздоровительный центр с баней, сауной, SPA-зоной и кабинетом для процедур, лаундж-бар, детская площадка, тренажерные залы, зоны барбекю, площадка для йоги, джакузи, магазины и рестораны. В непосредственной близости работают медицинские клиники Mediclinic Parkview Hospital и Neuro Spinal Hospital, а также супермаркеты Carrefour Market, Choice Mart и Rightbay. За 15 минут можно доехать до крупных торговых центров: Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Grand City Mall и Cityland Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Umm Suqeim Street, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Рядом с домом находятся станции метро Dubai Science Park, City Center 1, Dubai Science Park и City Center 2. Живите в окружении природы В соседнем районе Arjan Dubailand расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад Miracle Garden. Парк цветов уникален в первую очередь тем, что располагается на территории мертвой пустыни, вдали от береговой части эмирата. Качественная отделка В апартаментах выполнена дизайнерская отделка с использованием мрамора и металлических деталей. Установлены светильники необычной формы и многоуровневая подсветка для максимального комфорта жильцов. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
149 - 319
1 990 000 - 3 072 000
9 614 - 13 324
3 спальни
232 - 232
2 737 000 - 2 737 000
11 789 - 11 789

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 2A