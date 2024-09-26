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ГлавнаяЖилые комплексыOne 678 Residences by GJ

One 678 Residences by GJ

47/8, Al Yasmeen Street, Al Yasmeen, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 81 м² до 178 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 517 275 AEDот 5 831 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
После передачи
40%
Период рассрочки
32 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность54
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
81 – 89
517 275 – 672 229
6 311 – 7 483
2 спальни
119 – 178
694 725 – 1 308 844
5 831 – 7 338
3 спальни
168 – 172
1 123 003 – 1 278 554
6 684 – 7 414
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая башня в Аджмане. Архитектура апарт-комплекса One 678 Residences отличается современным дизайном со стеклянным фасадом. Изысканные интерьеры и просторные планировки создают атмосферу утонченной роскоши. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами, приватными балконами и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, сауна, бассейн, лаунж-зона. - В распоряжении жителей многоуровневая парковка и круглосуточный пост охраны. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Street, которое соединяется с одной из основных магистралей страны Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Al Hamediya Park займет 3 минуты, до Ajman City Centre¬ — 10 минут. Путь до Ajman Beach и Al Zorah Natural Reserve составит 15 минут. Ближайший аэропорт Sharja International Airport находится в 20 минутах, Dubai International Airport — в 26 минутах.

Локация

На карте
47/8, Al Yasmeen Street, Al Yasmeen, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Магазин260 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата
    Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата26.09.2024
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