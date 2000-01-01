Olvera Townhouses by Bloom

Описание

Элитный жилой комплекс с частными таунхаусами предоставляет жителям гармоничное сочетание спокойной уединенности и роскошной жизни. Проект Olvera является шестой фазой сообщества Bloom Living в престижном районе Zayed City, Abu Dhabi. Для обеспечения комфорта предусмотрены удобства мирового класса. Ключевые особенности – Дизайн фасадов зданий разработан по мотивам испанской средиземноморской архитектуры. – Интерьеры выполнены в нежных пастельных тонах с использованием натуральных материалов. – Таунхаусы оснащены панорамными окнами, кухней открытого типа, встроенными шкафами, гардеробной, прачечной и комнатой для прислуги. – Доступ к инфраструктуре и сервисам: современный тренажерный зал с сауной, бассейны с детскими зонами, игровые площадки, общественный центр с ресторанами и магазином, беговые и велодорожки. Инфраструктура района Bloom Living – уникальный развивающийся район. В центре комьюнити красивое голубое озеро с песчаным пляжем, парки для прогулок, в том числе с домашними питомцами, зона для йоги, бассейны. К услугам жильцов оздоровительные центры, многопрофильная клиника Dana Medical Center, гольф-клуб Al Ghazal, рестораны Ola Brasil, AlSham Restaurant и кафе McDonald's, Socius Bakery, Larc. До школ Al Maharat и Virginia International – 10 минут. Преимущества расположения Месторасположение района гарантирует легкий доступ к скоростным магистралям Naseem Al Barr Street и Ath Thimayriyah Street. До торгового центра Mazyad Mall можно добраться за 23 минуты, до Makani Al Shamkha Shopping Center – за 17 минут. Международный аэропорт Karam Zayed International находится в 23 минутах.