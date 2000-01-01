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+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Olvera Townhouses by Bloom

Olvera Townhouses by Bloom

MZ12, Zayed City, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Bloom Properties
Площадь
от 120 м² до 171 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 800 000 AEDот 14 537 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
5%90 000 AED
При оформлении договора
2%36000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%810 000 AED
При передаче
30%540 000 AED
После передачи
20%360 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
120 - 128
1 800 000 - 2 026 240
14 950 - 15 714
3 спальни
151 - 171
2 200 000 - 2 683 000
14 537 - 15 662

Описание

Элитный жилой комплекс с частными таунхаусами предоставляет жителям гармоничное сочетание спокойной уединенности и роскошной жизни. Проект Olvera является шестой фазой сообщества Bloom Living в престижном районе Zayed City, Abu Dhabi. Для обеспечения комфорта предусмотрены удобства мирового класса. Ключевые особенности – Дизайн фасадов зданий разработан по мотивам испанской средиземноморской архитектуры. – Интерьеры выполнены в нежных пастельных тонах с использованием натуральных материалов. – Таунхаусы оснащены панорамными окнами, кухней открытого типа, встроенными шкафами, гардеробной, прачечной и комнатой для прислуги. – Доступ к инфраструктуре и сервисам: современный тренажерный зал с сауной, бассейны с детскими зонами, игровые площадки, общественный центр с ресторанами и магазином, беговые и велодорожки. Инфраструктура района Bloom Living – уникальный развивающийся район. В центре комьюнити красивое голубое озеро с песчаным пляжем, парки для прогулок, в том числе с домашними питомцами, зона для йоги, бассейны. К услугам жильцов оздоровительные центры, многопрофильная клиника Dana Medical Center, гольф-клуб Al Ghazal, рестораны Ola Brasil, AlSham Restaurant и кафе McDonald's, Socius Bakery, Larc. До школ Al Maharat и Virginia International – 10 минут. Преимущества расположения Месторасположение района гарантирует легкий доступ к скоростным магистралям Naseem Al Barr Street и Ath Thimayriyah Street. До торгового центра Mazyad Mall можно добраться за 23 минуты, до Makani Al Shamkha Shopping Center – за 17 минут. Международный аэропорт Karam Zayed International находится в 23 минутах.

Инфраструктура

На карте
MZ12, Zayed City, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона