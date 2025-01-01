Каталог
Ocean Walk by Wellington

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Wellington Developments
Площадь
от 82 м² до 241 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 602 457 $от 6 477 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
35%
После сдачи объекта
45%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82 – 84
602 457 – 642 699
7 326 – 7 619
2 спальни
135 – 241
919 950 – 1 656 357
6 781 – 6 857
3 спальни
159 – 214
1 035 435 – 1 389 666
6 477 – 6 492

Описание

Жилой комплекс Wellington Ocean Walk в одном из самых престижных и перспективных районов Dubai Islands предлагает новый уровень современной жизни у воды. Ограниченное количество резиденций формирует эксклюзивное сообщество в проекте с продуманной архитектурой и практичной транспортной доступностью. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с панорамными видами на море, частными бассейнами и премиальными планировками. – На территории обустроена высококлассная инфраструктура: приватный марина-клуб, пляжные клубы, спа-курорты, спортивный и аквацентр, а также поля для гольфа на 18 и 9 лунок. – Многочисленные зоны для отдыха включают живописный променад, парки, детские площадки и художественно-культурное пространство, что создает идеальную среду для жизни и развлечений всей семьей. Преимущества расположения Размещение на архипелаге обеспечивает удобный доступ к основным достопримечательностям Дубая. От 5 до 10 минут займет дорога до Deira Mall, Waterfront Market, Dubai Islands Beach и Dubai Islands Marina. Примерно 15-20 минут потребуется до Burj Khalifa, 20-25 минут – до Jumeirah Burj Al Arab. Dubai International Airport находится в 15 минутах езды.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Средняя школа6 км
Магазин500 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная
