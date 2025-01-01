Каталог
Nuvana by Wadan

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 74 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 435 670 $от 5 117 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74
435 670
5 840
2 спальни
114
653 506
5 728
3 спальни
191
980 258
5 117
Брошюра проекта

Описание

Роскошный символ прибрежной жизни на Dubai Islands. Архитектурные линии напоминают движение волн, а солнечные террасы и зеленые сады создают атмосферу гармонии и комфорта. Это место для тех, кто ценит красоту в деталях и ищет глубину в простоте. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой европейских брендов, системой «Умный дом», высокими потолками, панорамным остеклением и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр, бильярдная, сауна, джакузи, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен на одном из островов Dubai Islands. С основными магистралями города острова соединены мостом Infinity Bridge. За 10-15 минут можно добраться до школ и медицинских центров. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 18 минут.

Локация

На карте
Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
