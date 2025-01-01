Nuvana by Wadan

Описание

Роскошный символ прибрежной жизни на Dubai Islands. Архитектурные линии напоминают движение волн, а солнечные террасы и зеленые сады создают атмосферу гармонии и комфорта. Это место для тех, кто ценит красоту в деталях и ищет глубину в простоте. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой европейских брендов, системой «Умный дом», высокими потолками, панорамным остеклением и просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр, бильярдная, сауна, джакузи, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен на одном из островов Dubai Islands. С основными магистралями города острова соединены мостом Infinity Bridge. За 10-15 минут можно добраться до школ и медицинских центров. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 18 минут.