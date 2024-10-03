NOURELLE by Meraas

Описание

Три современные жилые башни Nourelle, объединенные эффектным подвесным мостом, органично вписаны в гостеприимный район Madinat Jumeirah Living. Из окон резиденций открываются виды на известный отель Burj Al Arab, а территория комплекса представляет собой многоуровневую экосистему, создающую прямой доступ к природе и условия для комфортной повседневной жизни. Ключевые особенности – Продуманная архитектура с панорамным остеклением и декоративными вырезами на фасадах обеспечивает максимально естественное освещение и визуально расширяет пространство. – Экологичный дизайн зданий интегрирует природу в каждый элемент: от частного парка до «небесных садов» и озелененных террас на всех уровнях. – Для резидентов на территории представлена вся необходимая инфраструктура: фитнес-центр, детские сады, бассейны, детские игровые площадки и магазины. Преимущества расположения Благодаря удачному расположению из проекта легко попасть в ключевые районы и объекты Дубая. Прямой выезд на Sheikh Zayed Road займет не более 2 минут. За 5-15 минут можно доехать до Mall of the Emirates, Palm Jumeirah и Bluewaters Island. Дорога до The Dubai Mall занимает 20 минут, а до международного аэропорта DXB – 25 минут.