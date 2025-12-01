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ГлавнаяЖилые комплексыNeila by Azizi

Neila by Azizi

Avenue Residence 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 2
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Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 64 м² до 147 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 965 000 AEDот 8 619 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
3%
При оформлении договора
7%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    3%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.4 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
64 – 147
965 000 – 1 273 000
8 619 – 14 952

Описание

Элитный жилой комплекс в Al Furjan. Изысканные апартаменты Neila с утонченной архитектурой, уединенные сады и просторные террасы создают идеальную обстановку для размеренной жизни. Здесь каждый день наполнен гармонией. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых пастельных тонах. В помещениях много естественного света, благодаря панорамным окнам и большим балконам. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, открытый бассейн, детская игровая площадка, лаунж-зона, кафе и магазины. Инфраструктура района Al Furjan – это современный район вблизи залива. Он отличается спокойной атмосферой, удобной инфраструктурой и продуманной концепцией комфортной жизни. На расстоянии 5-10 минут находят школы Arcadia Global School, Little Diamond Nursery, The Arbor School и медицинские центры Medcare Medical Centre, Aster Clinic, Medcenters Al Furjan. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Ibn Battuta Road, которая обеспечивает быстрое транспортное сообщение со знаковыми локациями Дубая. За 7 минут можно добраться до Ibn Battuta Mall, за 13 минут – до Dubai Marina, за 15 минут – до Expo City Dubai и Palm Jumeirah. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

На карте
Avenue Residence 2, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро900 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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