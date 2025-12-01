Neila by Azizi

Описание

Элитный жилой комплекс в Al Furjan. Изысканные апартаменты Neila с утонченной архитектурой, уединенные сады и просторные террасы создают идеальную обстановку для размеренной жизни. Здесь каждый день наполнен гармонией. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых пастельных тонах. В помещениях много естественного света, благодаря панорамным окнам и большим балконам. - Для удобства резидентов предусмотрена двухуровневая парковка. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, открытый бассейн, детская игровая площадка, лаунж-зона, кафе и магазины. Инфраструктура района Al Furjan – это современный район вблизи залива. Он отличается спокойной атмосферой, удобной инфраструктурой и продуманной концепцией комфортной жизни. На расстоянии 5-10 минут находят школы Arcadia Global School, Little Diamond Nursery, The Arbor School и медицинские центры Medcare Medical Centre, Aster Clinic, Medcenters Al Furjan. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Ibn Battuta Road, которая обеспечивает быстрое транспортное сообщение со знаковыми локациями Дубая. За 7 минут можно добраться до Ibn Battuta Mall, за 13 минут – до Dubai Marina, за 15 минут – до Expo City Dubai и Palm Jumeirah. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 30 минут.