Naya at District One

Naya at District OneUnited Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, Mohammed Bin Rashid City District One, District One Residences, District One Residences 1
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Игровая зона
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Зона отдыха
- Сад
- Прогулочная зона
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
- Терраса
Транспортная доступность
Описание
Уникальный оазис в престижном районе Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум представлен тремя элегантными башнями и частными виллами на берегу искусственной кристальной лагуны. Живите в закрытом комьюнити среди зеленых парков вблизи центральных локаций Дубая. Жилой комплекс предлагает на выбор апартаменты с 1-4 спальнями и виллы, расположенные вдоль береговой линии. Все лоты могут похвастаться удобными планировками, премиальной отделкой и гармоничными видами из окна.
На территории расположены парки, бассейны, зоны отдыха под открытым небом, детские площадки, беговые и велодорожки, баскетбольный корт и комфортабельный спортзал. За 5-10 минут можно добраться до French International School, Spinneys HQ & Supermarket - Meydan, Dinasty Clinic, Meydan Golf Course. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.