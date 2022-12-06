Naya at District One

На территории расположены парки, бассейны, зоны отдыха под открытым небом, детские площадки, беговые и велодорожки, баскетбольный корт и комфортабельный спортзал. За 5-10 минут можно добраться до French International School, Spinneys HQ & Supermarket - Meydan, Dinasty Clinic, Meydan Golf Course. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

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