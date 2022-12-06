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Naya at District One

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, Mohammed Bin Rashid City District One, District One Residences, District One Residences 1
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 91 м² до 246 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 856 800 AED
от 1 856 800 AED
от 20 188 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%371 360 AED
При оформлении договора
4%74272 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 114 080 AED
При передаче
20%371 360 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 856 800 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км

Описание

Уникальный оазис в престижном районе Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум представлен тремя элегантными башнями и частными виллами на берегу искусственной кристальной лагуны. Живите в закрытом комьюнити среди зеленых парков вблизи центральных локаций Дубая. Жилой комплекс предлагает на выбор апартаменты с 1-4 спальнями и виллы, расположенные вдоль береговой линии. Все лоты могут похвастаться удобными планировками, премиальной отделкой и гармоничными видами из окна.

На территории расположены парки, бассейны, зоны отдыха под открытым небом, детские площадки, беговые и велодорожки, баскетбольный корт и комфортабельный спортзал. За 5-10 минут можно добраться до French International School, Spinneys HQ & Supermarket - Meydan, Dinasty Clinic, Meydan Golf Course. Надежный застройщик Nakheel Properties – компания, которая развивается на рынке недвижимости с 2000 года. Главная миссия застройщика – создать объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
91 - 91
1 856 800 - 1 856 800
20 188 - 20 188
2 спальни
136 - 136
2 911 800 - 2 940 800
21 268 - 21 478
3 спальни
246 - 246
6 466 800 - 6 466 800
26 267 - 26 267

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, Mohammed Bin Rashid City District One, District One Residences, District One Residences 1