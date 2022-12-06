Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: бассейн с террасой, джакузи, залы для силовых и кардиотренировок, тренажерный зал на открытом воздухе, площадка для йоги, баскетбольная площадка, корт для паддл тенниса. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Mini Mart, гриль-бар Tyler's Tavern, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больниц Aster Hospital — Mankhool и International Modern Hospital. Особенность комплекса — видовые характеристики Жилой комплекс удачно расположен, чтобы открыть максимум живописных видов на морские горизонты. Стратегический разворот башен — умный архитектурный ход. Несмотря на плотную застройку, жители могут наслаждаться видами на море, оживленную марину и зеленые насаждения. Знаковая архитектура Дубая Яркая архитектура вдохновлена морской тематикой. Являясь идеальным сочетанием стиля и функциональности, комплекс значительно выделяется на фоне застройки. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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