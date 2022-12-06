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Nautica

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 68 м² до 93 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 900 000 AED
от 1 900 000 AED
от 26 882 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%380 000 AED
При оформлении договора
4%76000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%380 000 AED
При передаче
60%1 140 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
Этажность48
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 900 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин850 м
Медицинский центр2 км

Описание

Две современные башни в перспективном районе Dubai Maritime City. Откройте для себя прибрежный образ жизни с впечатляющими видами на бескрайнее море и роскошный причал с яхтами. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты с просторным балконом, оборудованной кухонной зоной, прачечной и встроенными шкафами. Минималистичный выразительный дизайн создает мягкое жилое пространство, дополненное яркими акцентами.

Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: бассейн с террасой, джакузи, залы для силовых и кардиотренировок, тренажерный зал на открытом воздухе, площадка для йоги, баскетбольная площадка, корт для паддл тенниса. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Mini Mart, гриль-бар Tyler's Tavern, детский сад Little Diamond Nursery Al Raffa, школа New Academy School, больниц Aster Hospital — Mankhool и International Modern Hospital. Особенность комплекса — видовые характеристики Жилой комплекс удачно расположен, чтобы открыть максимум живописных видов на морские горизонты. Стратегический разворот башен — умный архитектурный ход. Несмотря на плотную застройку, жители могут наслаждаться видами на море, оживленную марину и зеленые насаждения. Знаковая архитектура Дубая Яркая архитектура вдохновлена морской тематикой. Являясь идеальным сочетанием стиля и функциональности, комплекс значительно выделяется на фоне застройки. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 68
1 900 000 - 1 900 000
27 941 - 27 941
2 спальни
93 - 93
2 500 000 - 2 500 000
26 882 - 26 882

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, 99/8