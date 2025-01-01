Каталог
Nasim Al Bahr Residences by ADNH

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Abu Dhabi National Hotels
Площадь
от 90 м² до 528 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 956 569 $от 10 319 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
90 – 105
956 569 – 1 156 160
10 541 – 10 915
2 спальни
128 – 158
1 326 616 – 1 698 842
10 319 – 10 712
3 спальни
192 – 292
1 988 563 – 3 025 459
10 331 – 10 355
4 спальни
358
5 617 153
15 687
Брошюра проекта

Описание

Впечатляющий жилой комплекс на побережье острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме. Nasim Al Bahr Residences создан как пространство абсолютного комфорта и вдохновения, где роскошь проявляется в легкости. Здесь каждый день наполнен свежестью и чувством безмятежности. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты, виллы и таунхаусы с отделкой натуральными материалами в спокойных пастельных тонах, встроенной техникой, панорамными окнами, балконами. - Жителям доступна инфраструктура премиум-класса: тренажерный зал, детская площадка, игровая комната, лаунж-зоны, лобби-бар и кафе, ресторан, spa-комплекс, бассейн, кинотеатр и др. - Владельцы резиденций получают эксклюзивные привилегии платформы Onvia от Marriott: приоритетный доступ к предложениям Marriott по всему миру, специальные тарифы и элитный статус в более чем 7,000 отелях, персонализированные консьерж-услуги и уникальные возможности путешествий, апгрейды номеров, бонусные баллы для бронирований, перелетов и впечатлений. - Дизайн здания разработан с учетом климата: в пиковые часы он помогает уменьшить воздействие жары, обеспечивая комфорт и естественное освещение открытых зон круглый год. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Marjan Boulevard, которая соединяется с основной магистралью эмирата Sheikh Mohamed Bin Salem Road. Дорога до Wynn Resort и Marjan Central займет 5 минут, до Al Hamra Golf Club — 15 минут. Чтобы добраться до RAK International Airport, потребуется 30 минут, до Dubai International Airport — 60 минут.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная
